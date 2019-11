CYBER TYDZIEŃ Ryanaira - 7 dni specjalnych okazji i zniżek na bilety lotnicze

Linie lotnicze Ryanair ruszają z wyjątkową promocją z okazji Cyber Monday. Tani przewoźnik z Irlandii rozpoczął CYBER TYDZIEŃ, czyli siedem dni niezwykłych okazji i wyprzedaży biletów.

Black Friday w wykonaniu Ryanair to tygodniowa wyprzedaż lotów. Akcja rozpoczęła się w dniu wczorajszym i jak sama nazwa wskazuje CYBER TYDZIEŃ potrwa przez siedem kolejnych dni. Każdego dnia promocje będą dotyczyły innych tras, innych biletów i innych terminów. Każdego dnia akcja będzie trwała do godziny 23:59. Taniej będzie można polecieć z lotnisk w Krakowie, Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie, Szczecinie, Rzeszowie i Bydgoszczy.

Jeszcze dziś do północy do nabycia są bilety na loty od kwietnia do września 2020 roku. Zniżki sięgają nawet do 129 złotych na lot w obie strony. Akcję Ryanaira trzeba śledzić regularnie, ponieważ każdego dnia promocja będzie dotyczyła innych terminów i kierunków. Z rabatów można skorzystać na stronie Ryanair lub przez Skyscanner. W promocji liczba miejsc jest ograniczona, więc rządzi zasada kto pierwszy, ten lepszy.

- Temperatura spadła, podobnie jak ceny naszych lotów, w ten sposób rozpoczynamy naszą super wyprzedaż. Przez 10 dni będzie można znaleźć inną doskonałą ofertę. Aby zdążyć, najlepiej już teraz skorzystać z super zniżki i podróżować najbardziej ekologiczną linią lotniczą w Europie - komentowała Alejandra Ruiz z Ryanaira

Przed skorzystaniem z jakichkolwiek ofert związanych z Black Friday radzimy nie podejmować żadnych pochopnych decyzji i bardzo dokładnie zapoznać się z proponowaną ofertą.

Jak wynika z analiz dotyczących ofert w ramach zeszłorocznego Black Friday linie lotnicze oferując wyjątkowe okazje bardzo często wprowadzały swoich klientów w błąd. Dokładna analiza kosztów biletów i wyjazdów oferowanych w tym okresie przygotowana przez Which? wykazała, że "okazje" były bardzo wątpliwe.

Niejasne warunki ofert promocyjnych, manipulacja cenami tak, aby wydawały się niższe niż rzeczywistości lub nakłanianie do rezerwacji teraz, wreszcie kody rabatowe, które po prostu nie działają - to tylko kilka strategii marketingowych, do jakich uciekają się linie lotnicze, aby sprzedać więcej biletów.

- Nie ma nic lepszego niż to uczucie, że udało ci się dostać dobrą ofertę - komentował Rory Boland z Which? - To uczucie może jednak szybko szybko zamienić się w gniew, kiedy odkryjesz, że lepsza oferta była dostępna po akcji promocyjnej. Nasze badania wykazały, że okazję na Black Friday nie są takie, jakimi się wydają - kończył.

Co zatem można zrobić? Zachować zimną krew. Nie dać się omamić marketingowej gadce. "Porównuj ceny i bądź sceptyczny" puentował Boland.