Ranking 15 najczęściej odwiedzanych miast na świecie. Czy Londyn załapał się do tegorocznego zestawienia?

Fot. Unsplash

Które miasta na świecie są najchętniej odwiedzane przez turystów i gdzie zostawiają oni najwięcej pieniędzy? Jak wiele takich miast znajduje się w Europie? Pierwsze miejsce w zestawieniu może Was zaskoczyć. Zobaczcie wyniki najnowszego rankingu.

Jak czasem zamienia się w turystę i spędza swój urlop podróżując do wymarzonych zakątków świata. W niektórych miejscach Globu można odpocząć od ludzi i zgiełku wielkich aglomeracji. Istnieją jednak i takie miasta, co roku odwiedzane są wręcz masowo. Dla regionalnej turystyki jest to z pewnością duży zastrzyk gotówki i impuls do rozwoju. O jakie miasta świata chodzi i ile osób odwiedza je rocznie?

Najnowszy ranking najczęściej odwiedzanych miast na świecie został przygotowany przez Mastercard. Firma ta podobne zestawienie publikuje co roku. Pod uwagę brana jest roczna liczba odwiedzających dane miasto oraz ilość zostawionych przez turystów pieniędzy. Jak wygląda ranking opublikowany w tym roku?

Ranking najczęściej odwiedzanych miast świata

W zestawieniu królują miasta azjatyckie, szczególnie mieszczące się w Tajlandii. Wysoko w rankingu (choć nie na pierwszym miejscu) uplasowały się dwa miasta europejskie - Paryż i Londyn - i są to jedyne miasta Europy w tym rankingu.

Poniżej przedstawiamy pełne zestawienie:

Bangkok, Tajlandia 22.78 milionów turystów rocznie Paryż, Francja 19.10 milionów turystów rocznie Londyn, Wielka Brytania 19.09 milionów turystów Dubaj, ZEA 15.93 milionów odwiedzających rocznie Singapur 14.67 milionów odwiedzających Kuala Lumpur, Malezja 13.79 milionów turystów Nowy Jork, USA 13.60 milionów turystów Stambuł, Turcja 13.40 milionów turystów Tokio, Japonia 12.93 milionów turystów Antalya, Turcja 12.31 milionów turystów Seul, Korea Południowa 11.25 milionów turystów Osaka, Japonia 10.14 milionów turystów Mekka, Arabia Saudyjska 10.00 milionów turystów Phuket, Tajlandia 9.89 milionów turystów Pattaya, Tajlandia 9.44 milionów turystów

