Psychopata, który poddał ponad godzinnym torturom jednego z najgorszych pedofilów, twierdzi, że to była „poetycka sprawiedliwość”

zdjęcie policyjne: od lewej Paul Fitzgerald, Richard Huckle

30-letni Paul Fitzgerald, który w wyjątkowo brutalny sposób w trakcie 78-minutowych tortur zamordował w celi pedofila Richarda Huckle i twierdzi, że była to „poetycka sprawiedliwość”, został skazany na minimum 34 lata więzienia.

Uważany za jednego z największych pedofilów w Wielkiej Brytanii, Richard Huckle został poddany 78-minutowym torturom w swojej celi w więzieniu w East Yorkshire przez 30-letniego Paula Futzgeralda, który – jak sam powiedział – czerpał z tego ogromną przyjemność i chciałby ugotować i zjeść fragmenty ciała swojej ofiary.

Pedofil brutalnie zamordowany w celi

33-letni Richard Huckle został nazwany „najgorszym brytyjskim pedofilem” i ciążyło na nim aż 22 wyroków dożywocia za liczne przestępstwa popełnione wobec około 200 dzieci znajdujących się w wieku od sześciu miesięcy do 12 lat.

Został on zabity w swojej celi przez współwięźnia Paula Fitzgeralda, który najpierw poddusił go kablem, uderzył jego głową o podłogę, złamał mu szczękę, dźgnął go w kark, następnie wetknął mu długopis przez nozdrze tak głęboko, że wbił się do mózgu. Później zgwałcił swoją ofiarę, a następnie włożył mu w odbyt łyżkę. Tortury te trwały 78 minut i doprowadziły do śmierci Richarda Huckle’a.

Sam oprawca powiedział, że chciałby ugotować i zjeść fragmenty ciała swojej ofiary, oraz że najchętniej zabiłby więcej współwięźniów.

„Poetycki akt sprawiedliwości”

Paul Fitzgerald twierdzi, że brutalne morderstwo było „poetyckim aktem sprawiedliwości” i chciał, aby 33-letni pedofil poczuł to, co czuły jego ofiary. W sądzie Hull Crown Court powiedział, że „wziął sprawiedliwość we własne ręce”, jednak sędzia wyprowadził go z błędu nazywając psychopatą.

- Jesteś psychopatą i czerpałeś przyjemność z fantazjowania o gwałceniu, torturowaniu i mordowaniu, czy nawet jedzeniu innych ludzi. Czerpałeś też przyjemność z urzeczywistniania swoich fantazji – powiedział sędzia.