Watford: Nastolatek z Polski został skazany za brutalne zamordowanie swojej matki

Nastolatek z Polski sprawcą brutalnego ataku na swoją matkę w Watford. Napastnik dźgnął swoją ofiarę aż 29 razy. Nasz rodak przyznał się do zbrodni przed brytyjskim sądem i został skazany wyrokiem St.Albans Crown Court. Za kratkami spędzi przynajmniej 13 lat.

16 grudnia 2019 roku w Watford, mieście zlokalizowanym w hrabstwie Hertfordshire, nad rzeką Colne, w jednym z domów odnaleziono poważnie ranną kobietę. Jej życia nie udało się uratować. Lekarz, który pojawił się na miejscu, stwierdził jej zgon. Jak się później okazało przyczyną śmierci było 29 ciosów zadanych nożem. Jak ustalono w wyniku śledztwa ofiara miała wrócić do domu około godziny 13:30. Jej sąsiad miał usłyszeć krzyk kobiety około godziny 16:50. Niedługo potem nastoletni syn ofiary miał wezwać pogotowie ratunkowe.

Gdy służby pojawiły się na miejcu był cały umazany krwią. Twierdził, że potrzebuje pomocy, bo jego matka popełniła samobójstwo.

Syn zamordował matkę

Jak podają brytyjskie media sprawca miał utrzymywać, że jego matka sama nożem zadała sobie rany, które później przyczyniły się do jej śmierci. Jak się jednak okazało było to kompletnie niezgodne z prawdą. Niektóre z ran na rękach i palcach wskazują na to, że kobieta zwyczajnie się broniła przed atakiem. Biegli wyraźnie wykluczyli możliwość, aby ofiara sama sobie zadała obrażenia, które były przyczyną jej śmierci.

Po tym, jak nastolatek został aresztowany podczas śledztwa udało się ustalić, że na swoim tablecie wyszukiwał takie hasła, jak "easy ways to murder someone" czy "I want to kill my family". Sprawca w internecie szukał także informacjo dotyczących tego, jak prawidłowo trzymać nóż podczas ataku i jakie kary grożą mu za morderstwo...

Koszmarna zbrodnia w łonie polskiej rodziny mieszkającej w Watford

W sądzie St.Albans Crown Court ustalono, że sprawca odmówił rozmowy na temat zabójstwa z policjantami. Wydając wyrok w tej sprawie sędzia Kay stwierdził, że morderstwo było nie tylko "niezwykle szokujące", ale pomimo wysiłków psychiatry nie udało się ustalić motywu, jakim kierował się sprawca. Nie wiadomo dlaczego syn zamordował swoją matkę.

"Zanim umarła twoja matka, musiała straszliwie cierpieć ze świadomością, że została zaatakowana przez syna, którego kochała i uważała, że on również ją kocha” - powiedział sędzia Kay. "Wszystkie dowody wskazują na to, że byłeś uwielbiany przez swoją matkę. Miałeś z nią niezwykle bliskie stosunki. Jest jasne, że od jakiegoś czasu rozważałeś i planowałeś morderstwo. Badałeś różne sposoby popełnienia morderstwa i jaki może być za taki czyn wyrok"

"Jesteś potencjalnie wysoce niebezpieczną osobą" - słyszymy w wyroku. 18-letni Polak, który zamordował swoją własną matkę został skazany przez sąd St.Albans Crown Court na karę dożywotniego pozbawienia wolności. W więzieniu spędzi minimum 13 lat i 223 dni, po czym podjęta zostanie decyzja czy sprawca pozostanie za kratkami, czy zostanie wypuszczony na wolność.

