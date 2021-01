Przygotujcie się na obfite opady śniegu. Synoptycy zapowiadają kolejne uderzenie Bestii ze Wschodu

Synoptycy twierdzą, że w przyszłym tygodniu może dojść do kolejnego uderzenia Bestii ze Wschodu.

Met Office ostrzega przed obfitymi opadami śniegu i spadkiem temperatur nawet do -10 stopni Celsjusza. W ciągu następnych dni możemy się spodziewać kolejnego uderzenia Bestii ze Wschodu.

W piątek w Anglii i Walii wystąpią obfite opady śniegu, będzie też ślisko na drogach ze względu na zamarzający deszcz. W Szkocji natomiast temperatury spadną nawet do -10 stopni Celsjusza.

Obfite opady śniegu

Met Office wydało już alerty pogodowe dla większości rejonów w kraju. Ostrzeżenia dotyczące opadów śniegu i oblodzeń są już w mocy dla całej Anglii i Walii. Istnieje duże ryzyko wystąpienia problemów na drogach i w kursowaniu pociągów ze względu na niskie temperatury.

Bardzo obfite opady śniegu mają wystąpić też w Szkocji. Z kolei dla Irlandii Północnej wydano ostrzeżenia dotyczące oblodzeń. Pogoda ma się nieznacznie poprawić pod koniec dnia, jednak w wielu częściach kraju będzie nadal mroźno.

Kolejne uderzenie Bestii ze Wschodu

Synoptycy twierdzą, że możliwe jest kolejne uderzenie Bestii ze Wschodu w najbliższym czasie, gdy mroźne masy powietrza znad Syberii nadciągną nad Wyspy. Met Office podkreśla jednak, że nie ma gwarancji, iż w następnym tygodniu w Wielkiej Brytanii dojdzie do podobnych problemów, jakie pojawiły się trzy lata temu, jednak zastrzegło, że „mamy do czynienia z podobnymi czynnikami”.

Bestia ze Wschodu może nadciągnąć nad Wyspy

W roku 2018 Bestia ze Wschodu przyniosła ze sobą obfite opady śniegu – warstwa białego puchu sięgała wtedy do 20 cm. Oprócz tego temperatury były bardzo niskie i wynosiły -15 stopni, co z kolei doprowadziło do ogromnych utrudnień w ruchu pojazdów, pociągów i samolotów.