Do tych baz Ryanair sprowadzi pierwsze Boeingi 737 MAX. Kiedy samoloty pojawią się w Polsce?

Fot. Getty

Samoloty Boeinga 737 MAX zostały już dopuszczone do latania w Stanach Zjednoczonych, a lada moment decyzję w tej sprawie wyda także Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego. Jeśli decyzja będzie pozytywna, to pierwsze MAX-y już wkrótce trafią do floty Ryanaira – pierwszej linii lotniczej w Europie, która zdecydowała się na zakup od Boeinga maszyn nowej generacji.

Przypomnijmy, że wszystkie maszyny Boeinga z modelu 737 MAX zostały uziemione blisko 2 lata temu po dwóch katastrofach lotniczych w Etiopii i Indonezji. Pierwsza katastrofa z udziałem MAX-a (który miał stanowić konkurencję dla Airbus A320neo) miała miejsce 29 października 2018 r. - wówczas rozbił się samolot indonezyjskich linii lotniczych Lion Air ze 189 osobami na pokładzie. Natomiast do drugiej katastrofy doszło 10 marca 2019 r., gdy rozbił się samolot etiopskich linii lotniczych Ethiopian Airlines ze 157 osobami na pokładzie. Po szeroko zakrojonym śledztwie i udoskonaleniu systemów mających chronić maszyny przed przeciągnięciem, samoloty Boeinga 737 MAX uzyskały ponowną certyfikację od renomowanej, amerykańskiej Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA). Teraz z kolei na dopuszczenie do latania czekają także ze strony Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (ang. European Union Aviation Safety Agency, EASA).

Na których trasach obsługiwanych przez Ryanair polecimy maszyną 737 MAX?

Irlandzka linia lotnicza Ryanair zamówiła 210 maszyn z modelu 737 MAX, a dokładniej 737 MAX 8200 (to wersja MAX 8 przystosowana do przewozu 200 pasażerów). Jeśli agencja EASA wyda pozytywny werdykt w sprawie ponownego dopuszczenia MAX-ów do latania, to można się spodziewać, że maszyny zaczną przewozić pasażerów już za kilka miesięcy. Jak wyjawił prezes Ryanaira Eddie Wilson na łamach „Der Spiegel”, pierwsze egzemplarze Boeingów 737 MAX 8200 trafią do trzech głównych baz linii w Europie, a zatem do Londynu Stansted, Mediolanu-Bergamo i Dublina. Do Polski, jak się szacuje, nowe modele Boeinga mogą trafić w okolicach maja.

Obecnie we flocie Ryanaira latają Boeingi 737-800, natomiast model 8200 będzie mógł pomieścić 197 pasażerów (o 8 więcej). Ryanair chwali się także, że dzięki specjalnie odchudzonym fotelom pasażerowie będą mieli większą przestrzeń i zyskają tym samym na komforcie podróży.