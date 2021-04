Przestraszeni starsi imigranci z UE proszą o pomoc, bo boją się deportacji po 30 czerwca

Na co dzień nie zastanawiamy się nad tym, że na Wyspach wielu jest starszych imigrantów z UE, którzy potrzebują pomocy w złożeniu wniosku o settled status.

Organizacja Settled pomagająca imigrantom z UE w Walii jest zaniepokojona liczbą imigrantów z UE, którzy nie aplikowali jeszcze o status zasiedlenia, mimo że do końca programu pozostały niecałe trzy miesiące. Przestraszeni starsi obywatele UE mieszkający na Wyspach dzwonią prosząc o pomoc, gdyż obawiają się deportacji po zakończeniu programu EU Settlement Scheme 30 czerwca.

Jak się okazuje, wielu 80-letnich imigrantów z UE dzwoni do organizacji pomocowych w Walii każdego dnia, gdyż obawiają się deportacji po 30 czerwca, kiedy to dla obywateli UE mieszkających na Wyspach upływa termin aplikowania o status zasiedlenia.

Termin składania aplikacji o status zasiedlenia upływa 30 czerwca

Organizacja Settled, którą finansuje częściowo walijski rząd, jest coraz bardziej zaniepokojona liczbą ludzi starszych, którzy nadal nie aplikowali o settled ani pre-settled status, zwłaszcza że mają na to coraz mniej czasu - obecnie niecałe trzy miesiące.

Zgodnie z ustaleniami brytyjskiego rządu po 30 czerwca 2021 roku każdy obywatel UE mieszkający na terenie UK straci swoje obecne prawa do legalnego zamieszkania, pracy, świadczeń socjalnych oraz opieki zdrowotnej, jeśli nie będzie miał statusu zasiedlenia.

Utrudniona pomoc osobom starszym

Wiele osób starszych pochodzących z krajów UE ma kłopot ze złożeniem wniosku o status zasiedlenia albo nie jest nawet świadomych tego, że powinni go złożyć. Szacuje się, że około 131 000 obywateli UE powyżej 65. roku życia mieszka w UK, podczas gdy 101 890 aplikacji wpłynęło od nich do Home Office w ramach EU Settlement Scheme do tej pory.

Ze względu na trwającą już ponad rok pandemię bezpośrednia pomoc osobom starszym pochodzącym z krajów UE mieszkającym od dekad na Wyspach jest bardzo utrudniona ze względów bezpieczeństwa.