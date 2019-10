„Przegrałem swoje życie, jestem alkoholikiem” - Bezdomny Polak szczerze o swojej chorobie i życiu w Londynie

Fot. YouTube

Bezdomnych Polaków w Londynie jest niemało, a dzięki kanałowi „Jak to ogarnąć” vlogera Jacka możemy od podszewki poznać ich historię oraz ich osobiste dramaty. Tym razem vloger rozmawia z 45-letnim Piotrkiem, który twierdzi, że „przegrał swoje życie” i że przez alkohol i „nie ma do czego wracać”.

Jestem sześć lat tutaj i myślę, że o sześć lat za długo. Jestem Polakiem z krwi i kości. Jestem alkoholikiem. Przegrałem swoje życie. Zgubił mnie alkohol – tak przedstawia się na nagraniu 45-letni Polak, który zaznacza jednocześnie, że może w każdej chwili wrócić do kraju, ponieważ nie jest „nigdzie poszukiwany”.

Piotr przyznaje, że jest alkoholikiem od 16 roku życia, „odkąd pamięta”. To właśnie przez alkohol mężczyzna non-stop traci pracę i to przez alkohol kilkukrotnie wylądował na ulicy. - Jeśli tracę pracę, to tracę przez alkohol. Nie dlatego, że nie jestem pracowity albo coś, ale tracę dlatego, że jestem alkoholikiem – mówi.

Piotr niestety nie widzi dla siebie nadziei, bo choć na początku nagrania twierdzi, że chciałby się „zaszyć” (tzn. chciałby umieścić w swoich pośladkach wszywkę ze środkiem, który po spożyciu alkoholu wywołuje przykre/groźne dla zdrowia interakcje), to później i tak dodaje, że dla niego nie ma już ratunku. - Chcę pić (…) Tego się nie wyleczy (…) Ja już o siebie nie zawalczę. Jestem alkoholikiem. Już nic mi nie pomoże. Trudno. Przegrałem – konstatuje.

