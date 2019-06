„Mamy tyle przyjaciół” i „pieniądze leżą na ulicy” - Polscy bezdomni opowiadają o zaletach życia w Londynie [wideo]

Fot. YouTube

Jak żyją bezdomni Polacy w Londynie? Choć brzmi to paradoksalnie, to niektórzy... całkiem nieźle. Polski vloger przeprowadził wywiad z Rado i Sebą, którzy pokazali mu Londyn swoimi oczami.

„Mamy tyle przyjaciół, tyle znajomych, są restauracje, które dają jedzenie, zapraszają na jedzenie, jest gdzie się wykąpać, jest gdzie się umyć – mówi Polak, Rado, który nie ukrywa, że mieszka w szalecie miejskim tuż obok budynku brytyjskiego parlamentu. - Ten szalet jest the best. Przychodzi policja, przynosi wodę, przychodzą z parlamentu policjanci (…) otwierają drzwi, 'it's all right', 'yes all right' – opisuje szczegóły życia na ulicy Polak.

Bezdomny Polak zapytany o to, za co kocha Londyn, odpowiada bez cienia zawahania: - Są tu możliwości (…), pieniądze leżą na ulicy (…), tylko się schylić. Jak się wkrótce dowiadujemy, Rado żyje w Londynie od 12 lat, od 8 lat mieszka na ulicy, a bezdomnym stał się przez... lenistwo. Ale poza Londynem pomieszkiwał on też w wielu innych miastach europejskich, w tym zwłaszcza w niemieckich. Wszędzie, poza Włochami, był bezdomnym. - We Włoszech nie byłem bezdomnym. Bo ciężko pracowałem na plantacji mandarynek – mówi. - Wiesz ile wytrzymałem? Dwa tygodnie (…) dodaje i podsumowuje: - Robota to głupota.

Rado opowiedział także, jak wygląda zima w Londynie. Polak stwierdził z dumą, że ma tyle śpiworów, że pół Londynu mógłby nimi obdzielić. - Ja nawet kwiaty mam w szalecie miejskim – dodaje. A na pytanie, czy ulica to wolność Polak odpowiada: - Tak, ja jestem wolny.