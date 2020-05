Przed nami piękny upalny weekend. Gdzie będzie najcieplej?

Tegoroczny maj na Wyspach zostanie zaliczony do najbardziej suchych w historii, a synoptycy zapowiadają na ten weekend prawdziwe upały. W Anglii oraz Walii temperatura ma wzrosnąć do 27 stopni, a w Szkocji nawet do 28 stopni Celsjusza.

W zbliżający się weekend mieszkańcy Wysp będą mogli skorzystać z pięknej pogody – najcieplej będzie w Szkocji (nawet 28 stopni Celsjusza), jednak w Anglii i Walii niewiele chłodniej (27 stopni).

Pogoda na weekend

Upalnie i słonecznie będzie już w piątek, a warunki te utrzymają się do soboty. W niedzielę nadal będzie ciepło, ale w niektórych rejonach pojawi się już więcej chmur. Synoptycy zwracają uwagę na to, że tegoroczny maj był jednym z najbardziej suchych w historii. W Wielkiej Brytanii spadło zaledwie 32,4mm deszczu, co stanowi 46 proc. średniej o tej porze roku.

Emma Salter z Met Office powiedziała:

- Przez następne parę dni w Wielkiej Brytanii będzie sucho, ciepło i słonecznie. W piątek temperatura będzie utrzymywać się w okolicach 25 stopni. Najwięcej ma być w zachodniej Anglii oraz Walii – 27 stopni Celsjusza, a także w Szkocji – 28 stopni Celsjusza.

W sobotę i niedzielę 28 stopni utrzyma się nadal w Szkocji, a w południowych rejonach kraju temperatura będzie oscylować między 25-26 stopniami Celsjusza.

- W poniedziałek nadal będzie ciepło. Może odrobinę bardziej pochmurnie, ale podobnie. Temperatury w okolicach 26 stopni i nadal sporo słońca – dodała Salter.

Prognoza na przyszły tydzień

W przyszłym tygodniu natomiast niebo ma być bardziej przejrzyste i wciąż będzie ciepło, z czego zapewne skorzystają mieszkańcy Wysp, którzy będą mogli cieszyć się większą swobodą w związku z dalszym poluzowaniem regulacji dotyczących lockdownu.

Od poniedziałku bowiem będziemy mogli już się spotykać w parkach i ogrodach w grupach do sześciu osób z zachowaniem dystansu.

