Brytyjczycy masowo rezerwują loty na Ryanaira, mimo widma 14-dniowej kwarantanny

Fot. Getty

Już niebawem w Wielkiej Brytanii zacznie obowiązywać 14-dniowa kwarantanna dla wszystkich wjeżdżających do kraju. Brytyjczyków nie zniechęca to jednak do planowania podróży. Okazuje się, że zaczęli masowo rezerwować bilety linii lotniczej Ryanair.

Dyrektor generalnych linii lotniczej Ryanair powiedział w środę w rozmowie z agencją Reuters poinformował o „dużej fali” rezerwacji wakacyjnych lotów. Michael O'Leary powiedział także, że eksperci doradzający przewoźnikowi spodziewają się, że Wielka Brytania w ciągu najbliższych dwóch tygodni wycofa się z przymusowej 14-dniowej kwarantanny dla osób wjeżdżających na teren kraju.

Michael O'Leary, powiedział, że wielu Brytyjczyków wcale nie zniechęciło się planowaną kwarantanną w UK. W ostatnich dniach rezerwacje dokonywane przez mieszkańców UK poszybowały w górę i przewoźnik spodziewa się, że z lotów planowanych na lipiec w liczbie 1000 dziennie obłożenie będzie wynosiło 50-60 proc. Obecnie już zarezerwowano 40 proc. wszystkich dostępnych miejsc.

Kwarantanna w UK od 8 czerwca

Przypomnijmy, że przepisy dotyczące kwarantanny w UK mają obowiązywać dopiero od 8 czerwca i obejmą wszystkich - zarówno obcokrajowców, jak i obywateli brytyjskich. Jednak inne kraje europejskie, które podobne zasady wprowadziły znacznie wcześniej, teraz zaczynają od nich odchodzić. Wskazać tu można Hiszpanię, Włochy czy choćby Polskę.

Szef Ryanaira powiedział agencji Reuters: „Wielka Brytania i Irlandia albo porzucą je po cichu [plany kwarantanny], albo zrezygnują z nich na zasadzie kolejnego środka łagodzącego w ciągu najbliższego tygodnia lub dwóch. Jestem tego pewien. (…) Zaobserwowaliśmy w weekend duży wzrost rezerwacji naszych lotów z Irlandii i Wielkiej Brytanii do Hiszpanii, Portugalii i Włoch, i wydaje się, że będzie to kontynuowane w tym tygodniu”.

