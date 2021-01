Prowadzenie samochodu w UK po Brexicie - czy "polskie" prawo jazdy wystarczy?

W związku z wyjściem Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych wiele rzeczy na Wyspie się już zmieniło lub zmieni się w najbliższym czasie. Jak wygląda sytuacja z uprawnieniami do kierowania pojazdów w UK? Co z popularnym "prawkiem"?

Masz tylko polskie "prawko" i zastanawiasz się czy możesz prowadzić samochód w UK po Brexicie? Nie martw się, twoje kwalifikacje są honorowane w świetle brytyjskiego prawa i pozwalają ci jeździć po Wyspie! Na podstawie polskiego prawa jazdy można poruszać się w Wielkiej Brytanii, ale tylko przez okres do 12 miesięcy. Jeśli pojawiłeś się na Wyspie, aby odwiedzić znajomych lub rodzinę to nie ma relanej potrzeby, aby wyrabiać international driving permit (IDP) lub starać się o lokalną wersję dokumentu. Jeśli jednak zostajesz tu na dłużej lub mieszkasz od dłuższego czasu i do tej pory posługiwałeś się rodzimy "prawkiem" to warto rozważyć zmianę tego dokumentu na jego brytyjski odpowiednik. Jak to zrobić? O tym pisaliśmy w tym artykule: "Czy polskie prawo jazdy będzie ważne w Wielkiej Brytanii po Brexicie?"

Co z ubezpieczeniem samochodu? Co jeśli nasze auto zostało ubezpieczone w kraju innym, niż UK? Jeśli posiadasz ubezpieczenie pojazdu wydane w UE, Andorze, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Serbii lub Szwajcarii to nie ma żadnego problemu - powinieneś mieć przy sobie zieloną kartę ubezpieczeniową lub inny ważny dowód ubezpieczenia. To w pełni wystarczy!

Prawo jazdy po Brexicie

Co musi się znajdować w dokumencie poświadczającym obowiązkowe ubezpieczenie OC?

nazwa ubezpieczyciela

numer rejestracji samochodu

okres ochrony ubezpieczeniowej

Brytyjski rząd jednocześnie zaleca wszystkim, którzy planują podróż do UK, aby przed ruszeniem w drogę skonsultowali się w tej sprawie ze swoim ubezpieczycielem.

Co z ubezpieczeniem auta? Czy warto wymieniać "polski" dokument na jego brytyjską wersję?

Jeśli twój pojazd jest ubezpieczony w kraju spoza UE, Andory, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Serbii lub Szwajcarii, to, co musisz zrobić, będzie zależeć od tego, czy Twój kraj wydaje zielone karty.

Jeśli twój kraj jest w stanie wydać taki dokument, to przed podróżą do UK musisz wyrobić sobie taki dokument. Jeśli nie, to twój pojazd będzie wymagał ubezpieczenia pojazdu w Wielkiej Brytanii.

