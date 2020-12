Czy polskie prawo jazdy będzie ważne w Wielkiej Brytanii po Brexicie?

Od 1 stycznia 2021 przestaje obowiązywać okres przejściowy i Wielka Brytania nie będzie już członkiem Unii Europejskiej. W związku z tym wiele się zmieni, jednak – niestety – dużo kwestii pozostaje nadal niejasnych, m.in. to, czy polskie (unijne) prawo jazdy będzie ważne w Wielkiej Brytanii po Brexicie.

Zgodnie z obowiązującymi do 31 grudnia 2020 roku zasadami kierowcy do 70. roku życia posiadający unijne prawo jazdy mogą prowadzić pojazdy na terenie Wielkiej Brytanii bez problemów. Z kolei ci, którzy stali się rezydentami w wieku 68 lat lub powyżej, mogą prowadzić pojazdy przez trzy lata, w zależności od ich zdrowotnej kondycji (konieczne może być też zdanie dodatkowego testu, aby nadal mogli prowadzić samochód w tym wieku).

Unijne prawo jazdy w UK po Brexicie

Sytuacja – podobnie jak ta dotycząca umowy handlowej – nadal jest niejasna i wiele rozstrzygnie się dopiero w najbliższych paru dniach, jednak z dotychczasowych informacji wynika, że rząd brytyjski nie planuje żadnych zmian w kwestii obecnej akceptacji unijnego prawa jazdy na terenie UK.

Wiele zależy jednak od tego, czy Wielka Brytania opuści 31 grudnia tego roku Unię Europejską z podpisaną umową, czy dojdzie do twardego Brexitu.

Zamiana unijnego prawa jazdy na brytyjskie

Kierowcy posiadający unijne prawo jazdy, mogą zamienić je na brytyjskie. Tak też robi wielu Polaków w UK, gdyż ułatwia im to życie na Wyspach. Dzięki temu oszczędzają m.in. na kosztach ubezpieczenia samochodu, a w przypadku Brexitu nie martwią się ustaleniami dotyczącymi ważności unijnego dokumentu w Wielkiej Brytanii po zakończeniu okresu przejściowego.

Jak zatem zamienić polskie prawo jazdy na brytyjskie? Podstawowym warunkiem jest to, że musimy przebywać na terenie UK co najmniej 185 dni. Jeśli go spełniamy, wtedy musimy wypełnić formularz D1 (jest on dostępny na poczcie lub można go zamówić na stronie www.gov.uk/dvlaforms). Wraz z aktualnym swoim zdjęciem wysyłamy pocztą dokumenty (polskie prawo jazdy lub inny dowód tożsamości) do DVLA z wypełnionym wnioskiem i wklejonym zdjęciem. Na poczcie też musimy dokonać wpłaty na odpowiednie konto (informacje o kwocie i koncie znajdziemy w „D1 Pack”). Jeśli wszystko będzie się zgadzać, a dokumenty będą wypełnione poprawnie, brytyjskie prawo jazdy otrzymamy w ciągu 3 tygodni.