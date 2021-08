Program furlough powinien zostać wprowadzony na stałe! Czy rząd posłucha przedstawicieli związków zawodowych?

Fot. Getty

Związki zawodowe chcą, by rząd uczynił program pomocowy furlough rozwiązaniem permanentnym. Związki uważają, że jest to odpowiedni sposób, aby chronić pracowników przed „przyszłymi wstrząsami gospodarczymi”, takimi jak choćby zmiany klimatyczne.

Choć Wielka Brytania stoi przed ogromnym wyzwaniem, jakim będzie spłata covidowego zadłużenia w wysokości £66 mld, to związki zawodowe apelują do rządu o utrzymanie na stałe programu pomocowego furlough. Program ten nieźle sprawdził się w trakcie zawirowań związanych z epidemią i pozwolił przez 18 miesięcy uratować wiele miejsc pracy, które w przeciwnym razie, na skutek wprowadzanych lockdownów, zostałyby utracone. Pojawia się jednak pytanie, czy program taki sprawdziłby się także i w przyszłości? Tak twierdzą przedstawiciele związków zawodowych, którzy apelują do rządu o stworzenie coś na wzór „siostrzanego programu furlough” (ang. daughter of furlough). Przedstawiciele kongresu związków zawodowych TUC argumentują, że z uwagi na zmiany klimatyczne, zmiany technologiczne i prawdopodobnie kolejne pandemie, taki system może być w przyszłości bardziej niż potrzebny.

Program furlough jest potrzebny

Związki zawodowe zdają sobie sprawę z kosztów, jakie generują programy typu furlough, ale są zdania, że i tak są one lepszym rozwiązaniem, niż pozostawienie ludzi samym sobie w czasach zawirowań politycznych czy gospodarczych. Przedstawiciele TUC mówią w wprost, że program pomocowy na wzór Job Retention Scheme może się w przyszłości przyczynić do obniżenia bezrobocia, pobudzenia gospodarki poprzez wspieranie wydatków konsumpcyjnych oraz może „zapobiec pogłębianiu się nierówności”, w wyniku których najbardziej tracą kobiety, osoby niepełnosprawne oraz mniejszości etniczne. - Pandemia pokazuje, jak nieoczekiwany szok gospodarczy może bez ostrzeżenia siać spustoszenie w miejscach pracy i źródłach utrzymania. W zmieniającym się i nieprzewidywalnym świecie – gdy walczymy ze zmianami klimatu i gdy pojawiają się nowe technologie – stały program skróconego czasu pracy pomógłby zwiększyć odporność naszego rynku pracy oraz chronić miejsca pracy i źródła utrzymania. Zbyt często w przeszłości okresy zmian gospodarczych i przemysłowych były źle zarządzane, pogłębiając nierówności i pozostawiając ludzi pracy oraz całe społeczności samym sobie – zaznaczyła Frances O'Grady, sekretarz generalna TUC.