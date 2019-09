Prognoza pogody UK - pozostałości huraganu Humberto przyniosą do UK deszczową pogodę

Grafika: Met Office

Burza tropikalna Humberto, która przekształciła się w huragan, zbliża się do Wysp. Jak przewiduje Met Office niebezpieczne zjawisko pogodowe dotrze do UK w poniedziałek, a poprzedzone będzie trwającymi do 27 godzin deszczami.

W Wielką Brytanię uderzą pozostałości huraganu Humberto, który dał się we znaki mieszkańcom Bermudów, zamorskiemu terytorium należącemu do Wielkiej Brytanii, położonemu na Oceanie Atlantyckim. Do Wysp Brytyjskich dotrą jedynie pozostałości po Humberto. Jak przewiduje Met Office ich główne uderzenie ma nastąpić w poniedziałek. Meteorolodzy ostrzegają, że zanim to się stanie czeka nas załamanie pogody - można spodziewać się długotrwałych opadów oraz gwałtownych burz.

Spaść może nawet do 40 mm deszczu, lokalnie można spodziewać się podtopień oraz utrudnień w komunikacji na 27 godzin przed przybyciem Humberto. Na początku wiać będzie bardzo silny wiatr. W związku z tymi prognozami został wydany żółty alert pogodowy. Wprowadzono go wczoraj o godzine 18 i będzie obowiązywał do godziny 21, w niedzielę. Ostrzeżenie dotyczy całej Irlandii Północnej i Walii oraz w większej części Anglii.

Załamanie pogody, które będzie miało miejsce wraz z pozostałościami huraganu Humberto nakłada się na prawdopodobnie ostatnie tchnienie lata w UK. Jeszcze w ten weekend mogliśmy się cieszyć stosunkową ciepłą i iście wakacyjną pogodą. Od poniedziałku niebo zostanie przesłonięte ciemnymi, burzowymi chmurami i czeka nas typowo "angielska pogoda".

Będzie szaro, buro, mokro, wilgotno i chłodno - czyli w zasadzie "normalnie", według brytyjskich standardów.

Najgorzej sytuacja wygląda w przypadku południowej i zachodniej części Irlandii Północnej. Lokalnie może tam spaść od 30 do 40 mm deszczu w ciągu 3-6 godzin. Burze z piorunami z czasem będą przesuwać się na północ przez Walię i Anglię. W niedzielę, po południe opady mogą ustać na północnym-wschodzie, ale za to będzie intensywnie badać na południowym zachodzie Anglii i być może także w Walii. Spaść może nawet 20-30 mm w ciągu 1-2 godzin.