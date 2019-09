Polak z Leeds o skrajnie islamofobicznych poglądach skazany na 26 miesięcy więzienia

Polak mieszkający w Leeds skazany w związku z posiadaniem materiałów terrorystycznych. 34-letni Paweł G. spędzi w więzienu 26 miesiące. Ma już na swoim koncie wyroki związane z terroryzmem.

23 lutego policja aresztowała naszego rodaka w Leeds. Szczegóły tej akcji nie są znane wiadomo jednak, że były efektem współpracy West Yorkshire Police z jednostką Counter Terrorism Policing North East. Nasz rodak został oskarżony o przestępstwa związane z "działalnością skrajnie prawicową". W związku z zapisami zawartymi w Terrorism Act z 2006 roku postawiono mu w sumie sześć zarzutów. Polak został posądzany o między innymi o posiadanie materiałów zawierających informacje, które mogą być przydatne przy popełnianiu lub przygotowywaniu aktu/aktów terroryzmu. O zatrzymaniu Pawła G. pisaliśmy w tym tekście (kliknij tutaj) i tam odsyłamy po wszelkie szczegóły.

Paweł G. do samego końca procesu utrzymywał, że jest niewinny. W londyńskim sądzie Old Bailey bronił się twierdząc, że rzeczone dokumenty są mu potrzebne w celach badawczych. Oskarżony zapewniał, że pracuje jako prywatny detektyw i ochroniarz, a w przyszłości chciałby wstąpić do wojska.

Oprócz tych materiałów w jego domu znaleziono również dwa granaty dymne, kilka sztuk nożów bojowych. Z kolei na twardym dysku jego komputera znajdowały się liczne materiały o charakterze islamofobicznym oraz antyimigranckim. Wśród nich było także nagranie wideo, w którym sam Paweł G. w rasistowski sposób obraża burmistrza Sadiqa Khana.

Wydając wyrok sędzia Rebecca Oulet zwróciła uwagę, że terrorystyczne podręczniki w jasny sposób instruowały osoby bez specjalistycznej wiedzy w jaki sposób, w domowych warunkach można skonstruować ładunek wybuchowy. Oprócz tego opisano w nich techniki zabijania "po cichu" oraz przygotowywania broni.

Ostatecznie sąd Old Bailey uznał, że Paweł G. jest winny wszystkich sześciu postawionych mu zarzutów związanych z posiadaniem dokumentów o charakterze terrorystycznym. Jego poglądy zostały uznane za skrajnie prawicowe i islamofobiczne.

Dodajmy, że wyrok w sprawie G. zbiegł się w czasie ze skazaniem innego Polaka, w podobnej sprawie. Jacek T. z High Wycombe, nastolatek o neonazistowskich poglądach skazany przez brytyjski wymiar sprawiedliwości. Jacek T. spędzi w więzieniu cztery lata za posiadanie materiałów, dzięki których mógł przeprowadzić zamach terrorystyczny. O tej sprawie pisaliśmy w tym tekście (kliknij tutaj).