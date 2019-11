Prognoza pogody UK - Met Office zapowiada pierwszy śnieg i najzimniejszą noc tej jesieni!

Grafika: Met Office

Idzie zima? Brytyjskie Met Office prognozuje pierwszy śnieg na Wyspie i przymrozek sięgający nawet -9 stopni Celsjusza. Czeka nas najchłodniejsza noc tej jesieni, a lokalnie w Szkocji opady śniegu mogą sięgnąć nawet 10 cm.

W Wielkiej Brytanii w dniu jutrzejszym spadnie pierwszy w tym sezonie śnieg - opady białego puchu maja zostać poprzedzone najzimniejszą nocą tej jesieni. Słupki rtęci spadną nawet do poziomu -9 stopni Celsjusza, a lokalnie w Szkocji, północnej Anglii i Walii można spodziewać się opadów śniegu.

Meteorolog Met Office Alex Burkill w komentarzu dla "Mirror Onlne" komentował, że przesuwający się z zachodu front przyniesie obfite opady śniegu w Szkocji. Padać zacząć może już w środę wieczorem, a opady utrzymają się do czwartkowego poranka. Lokalnie może spaść nawet do 10 centymetrów białego puchu (pasmo Cairngorm), a w rejonie Highland nieco mniej. Do 4 cm śniegu można oczekiwać w północno-wschodniej Anglii, a około 1 cm może spaść w Peak District w środkowej Anglii. W wyższych partiach Walii również można spodziewać się tego samego.

- Czeka nas chłodny tydzień - komentował Burkill. Temperatury są nieco poniżej średniej, a przy mokrej i wietrznej pogodzie robi się naprawdę zimno. Będzie trochę deszczu ze śniegiem i samego śniegu, ale nie jest tak niezwykłe o tej porze roku. Wtorkowa noc będzie prawdopodobnie najzimniejszą nocą tej jesieni. W osłoniętych zakątkach Szkocji można spodziewać się temperatury sięgającej -9 stopni Celsjusza - uzupełniał. Nawet w południowych części Wielkiej Brytanii można spodziewać się temperatury na poziomie -1 ° C lub -2 ° C i pierwszych mrozów.

Meteorolog Met Office zwraca także uwagę na żółte alerty pogodowe dotyczące opadów deszczu w rejonach dotkniętych w ostatnich czasie powodzią. Alarmy dotyczące obfitych opadów deszczu dotyczą środy 13 listopada i czwartku 14 listopada oraz zagrażają zagrażają spustoszonym przez powódź miastom w Yorkshire i Midlands.

Z kolei w Londynie do końca tygodnia utrzymywać się będzie w miarę stale temperatura sięgająca maksymalnie 8 stopni Celsjusza. Jutro można spodziewać się intensywnych opadów deszczu, a w stolicy będzie obowiązywał żółty alert pogodowy. Popadać może także w niedzielę, ale kolejne dni będą raczej suche, choć dość pochmurne.