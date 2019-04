Prognoza pogody na święta wielkanocne - będzie słonecznie i ciepło, nawet do 21 stopni!

Podczas zbliżającego się weekendu świątecznego możemy w liczyć na bardzo wiosenną pogodę. Będzie słonecznie, ciepło i sucho, a temperatura lokalnie sięgnie nawet 21 stopni Celsjusza.

Według wczesnych prognoz Met Office pogoda na zbliżające się święta wielkanocne będzie iście wiosenna. Brytyjskie tabloidy już piszą o tym, że na Wyspach będzie cieplej, niż na hiszpańskiej Majorce, ale faktem jest, że okresie ochłodzenia, które miało miejsce z powodu obecności mas zimnego powietrza znad Skandynawii, temperatury będą rosnąć. Jak komentuje meteorolog Sophie Yeomans z Met Office słupek rtęcie będzie wzrastał powoli i stopniowo.

W Good Fridery temperatury lokalnie mają sięgnąć nawet 21 stopni Celsjusza, a wszystko to dzięki frontowi wysokiego ciśnienia znad kontynentalnej Europy. Początek tygodnia będzie jednak dość chłodny, choć raczej suchy i pogodny. Maksymalnie temperatura dziś może sięgnąć około 14° Celsjusza, we wtorek będzie to około 15° C, a nawet 18° C spodziewane jest w czwartek. Jak widać, będzie cieplej, niż wskazywałyby na to przeciętna dla tej pory roku temperatura, która sięga piętnastu stopni.

A co po Good Friday? - Reszta weekendu wielkanocnego będzie głównie sucha i ciepła, choć nadal istnieje możliwość opadów, szczególnie w północno-zachodniej części Wielkiej Brytanii - czytamy w oficjalnym komunikacie Met Office. Według synoptyków pierwsze opady mogą pojawić się w Lany Poniedziałek i także wtedy temperatura może spaść, choć nadal będzie ciepło.

A co później? - Przez pozostałą część kwietnia pogoda zapowiada się na bardziej niepewną i z większą ilością deszczu, szczególnie na zachodzie i północnym zachodzie. Temperatury będą dość wysokie, zwłaszcza na południowym wschodzie - czytamy w oficjalnym komunikacie Met Office.