Priti Patel uprościła system wizowy dla uchodźców z Ukrainy. Co się zmieni?

Priti Patel jest mocno krytykowana za niewystarczające działania mające pomóc uciekającym przed wojną Ukraińcom. Dlatego też minister spraw wewnętrznych zdecydowała się właśnie na uproszczenie systemu wizowego dla Ukraińców posiadających przy sobie paszport, którzy chcą dołączyć do rodziny przebywającej już na terenie UK.

Na czym zatem będą polegały zmiany w systemie wizowym dla uciekających przed wojną Ukraińców? Otóż, jak ogłosiła to wczoraj w parlamencie minister spraw wewnętrznych, wszyscy uchodźcy z Ukrainy, którzy chcą dołączyć do swoich bliskich żyjących już na terytorium Zjednoczonego Królestwa, a którzy posiadają przy sobie paszport, będą mogli aplikować o wydanie wizy online. A to oznacza, że nie będą oni musieli podróżować do jednego z brytyjskich konsulatów/centrów wizowych ulokowanych na kontynencie w celu uzyskania wizy, natomiast resztę formalności, takich jak podanie swoich danych biometrycznych, będą oni mogli dopełnić będąc już w UK.

Nowe zasady przyznawania wiz dla Ukraińców będą obowiązywały już od wtorku 15 marca

Nowe zasady dotyczące aplikowania o brytyjską wizę wejdą w życie już za parę dni. -Mogę ogłosić, że już od wtorku Ukraińcy z paszportami nie będą musieli udawać się do punktów składania wniosków wizowych, aby oddać swoje dane biometryczne przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii. Zamiast tego, po rozpatrzeniu ich wniosku i przeprowadzeniu odpowiednich kontroli, otrzymają oni bezpośrednie powiadomienie, że kwalifikują się do programu i mogą przyjechać do Wielkiej Brytanii. W skrócie, Ukraińcy dysponujący paszportami będą mogli uzyskać pozwolenie na przybycie tutaj w pełni online, z dowolnego miejsca, i będą mogli podać swoje dane biometryczne już na miejscu, w Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że centra składania wniosków wizowych w całej Europie będą mogły skoncentrować swoje wysiłki na rzecz pomocy Ukraińcom bez paszportów – zaznaczyła minister spraw wewnętrznych, przemawiając do deputowanych parlamentu.

Priti Patel boi się Rosjan

Okazuje się, że jednym z powodów, dla których Priti Patel zwlekała z ułatwieniami wizowymi dla Ukraińców, jest lęk przed przyjazdem na Wyspy Rosjan, którzy mogą chcieć podawać się za Ukraińców. - Jestem na co dzień w kontakcie z agencjami wywiadu i bezpieczeństwa, które zapewniają mi regularną ocenę zagrożeń. To, co wydarzyło się w Salisbury, pokazało, co [prezydent Rosji Władimir] Putin jest gotów zrobić na naszej ziemi. Pokazał również, że niewielka liczba ludzi o złych zamiarach może chcieć siać spustoszenie na naszych ulicach – dodała Patel w Parlamencie.