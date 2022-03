Polka z Bristolu opowiada o swojej drodze do uzyskania obywatelstwa brytyjskiego

Przygotowania do testu językowego na obywatelstwo brytyjskie

Pochodząca z Polski Aleksandra mieszka z mężem w Bristolu od 2008 roku. Przez ten czas bardzo przywiązała się do Anglii i teraz uważa ją za swój drugi dom. Egzaminy LanguageCert SELT pomogły jej zrobić duży krok w kierunku uzyskania obywatelstwa brytyjskiego.

Silna więź z Anglią

39-letnia Aleksandra czuje się bardzo związana z Anglią. Decyzję o ubieganiu się o obywatelstwo brytyjskie podjęła w 2021 roku.

- Będę szczera i powiem, że nie myślałam o tym, aby złożyć wniosek – przyznaje Polka - Byłam przekonana, że proces będzie kosztowny i skomplikowany. Ale ponieważ czuję tak silny związek z Anglią, zdecydowałam, że nadszedł czas, aby sprawdzić, czy moje założenia są słuszne. Zaczęłem więc szukać w internecie dalszych informacji.

Te poszukiwania skłoniły Aleksandrę do przyjrzenia się, jakich umiejętności językowych potrzebowała do ubiegania się o obywatelstwo.

Egzaminy SELT przez LanguageCert

- Przez lata uczyłam się i doskonaliłam swój angielski, ale nigdy nie ukończyłam żadnych kursów języka angielskiego ani nie posiadam żadnych certyfikatów. Moje poszukiwania pomogły mi zrozumieć, że muszę uzyskać B1, minimalny wymóg do podania o obywatelstwo, i wierzyłam, że mogę zdać" - opowiada 39-latka.

Aleksandra rozpoczęła poszukiwania na stronie rządowej i znalazła czterech rekomendowanych dostawców SELT. Początkowo wybrała jednego z konkurentów LanguageCert, który zapewnił dogodne terminy w centrum testowym w Bristolu, ale firma ta anulowała egzamin bez wyjaśnienia.

- Na tydzień przed egzaminem byłam bardzo zdenerwowana i zawiedziona. Musiałam szybko znaleźć alternatywnego dostawcę. Ostatecznie wybrałam LanguageCert, ponieważ jakość informacji online była doskonała. Firma wyglądała na godną zaufania i dysponowała centrum testowym w Bristolu, więc byłam pełna optymizmu" - tłumaczy Polka.

Aleksandra przygotowywała się do testu, przeglądając konkretne treści, które LanguageCert oferuje bezpłatnie na swojej stronie internetowej.

- Test każdego dostawcy jest nieco inny. Warto upewnić się, że rozumiesz, czym się różnią, abyś wiedział, czego się spodziewać. Informacje LanguageCert są łatwe do zrozumienia, więc wiesz, jak będą przebiegać części testu polegające na czytaniu, pisaniu, słuchaniu i mówieniu oraz jak długo potrwają. Pomogło mi to czuć się pewnie przystępując do testu - radzi nasza rodaczka.

Lepsza przyszłość Aleksandry

Zdanie LanguageCert SELT B1 zawsze było dużym krokiem w kierunku uzyskania obywatelstwa brytyjskiego, ale teraz Aleksandra rozważa przystąpienie do egzaminu na wyższym poziomie, B2.

- B1 jest świetny, ponieważ pracodawcy mogą łatwo określić Twój poziom języka angielskiego. Ale ludzie, którzy ambitnie podchodzą do testów na wyższym poziomie, otwierają sobie więcej możliwości kariery. Dlatego rozważam to przy pomocy właśnie LanguageCert - podsumowuje Aleksandra.

