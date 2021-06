Premier Johnson przyjął drugą dawkę szczepionki i zachęca wszystkich do zaszczepienia się [WIDEO]

"Let`s get the jab done" - apeluje BoJo

Boris Johnson przyjął drugą dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi w dniu wczorajszym. Brytyjski premier nie tylko pochwalił się tym w mediach społecznościowych, ale również zachęca wszystkich do zaszczepienia się.

"Połowa dorosłej populacji Wielkiej Brytanii jest obecnie w pełni zaszczepiona. To niezwykłe osiągnięcie, możliwe dzięki każdemu z was. Teraz dokończmy pracę. Zaszczep się, kiedy nadejdzie twoja kolej" - pisze na swoim oficjalnym koncie twitterowym brytyjski premier. Przypomnijmy, pierwszą dawkę szczepionki wyprodukowanej przez koncern AstraZeneca we współpracy z Uniwersytetem Oxfordzkim przyjął on w piątek, 19 marca 2021 roku. Szczepienie premiera odbyło się w szpitalu St Thomas w centrum Londynu, a więc w tej samej placówce, gdzie w ubiegłym roku Boris Johnson był leczony po zakażeniu koronawirusem.

Premier UK przyjął drugą dawkę szczepionki

W innym wczorajszym poście premier UK opublikował filmik, w którym nie tylko podsumowuje rozpoczęty w grudniu 2020 roku program szczepień na Wyspach. Johnson dziękuje wszystkim - z jednej strony tym, którzy zdecydowali się zaszczepić, jak i tym, po drugiej stronie - pielęgniarkom, lekarzom, wolontariuszom i wszystkim zaangażowanym w program szczepień. Johnson określił ich mianem bohaterów, bez których osiągnięcie tak wysokiej odporności całego społeczeństwa nie byłoby możliwe.

"To niesamowite osiągnięcie" - mówi polityk, oceniając zaangażowanie Wielkiej Brytanii w walce z koronawirusem. Zobaczcie sami:

Half of the UK adult population are now fully vaccinated. It’s a remarkable achievement, made possible by every one of you coming forward.



Now let’s finish the job. When it’s your turn, get the jab. pic.twitter.com/R1fgZ1FN5q — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 3, 2021

"Let`s get the jab done"! - takim apelem kończy się krótkie nagranie, w którym Johnson wzywa mieszkańców Wysp do "dokończenia dzieła".

W social mediach Boris Johnson zachęca wszystkich do tego samego

Liczba osób zaszczepionych w pełni w Wielkiej Brytanii przekroczyła 50 procent całej populacji dorosłych na Wyspie. W sumie w UK podano 66,18 mln dawek szczepionki (dane aktualne na środę, 2 czerwca 2021). Z tej liczby 39,76 mln to pierwsze dawki, a ponad 26,42 mln - drugie. 50,2 proc. zostało w pełni zaszczepionych, a 75,5 proc. otrzymało przynajmniej jedną dawkę. Do końca lipca wszyscy dorośli mają otrzymać możliwość przyjęcia pierwszej dawki, a osoby powyżej 50. roku życia - przed 21 czerwca (a więc planowanym terminem zniesienia obostrzeń).

Według oficjalnych danych podczas pandemii koronawirusa w UK liczba zarażonych sięgnęła 4,5 mln osób. Z tej liczby zmarło 127 812 osób.