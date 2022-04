Premier Johnson przeprasza w Izbie Gmin za imprezy na Downing Street

Co dalej z premierem?

W dniu wczorajszym, Boris Johnson stanął w Izbie Gmin po raz pierwszy, od czasu otrzymania mandatu za łamanie obostrzeń covidowych. Teraz, posłowie zagłosują nad przeprowadzeniem śledztwa, które zbada czy szef rządu celowo wprowadzał w błąd innych parlamentarzystów.

Brytyjski premier w swoim wystąpieniu w Izbie Gmin kolejny raz przeprosił. Jak skrupulatnie wyliczyły brytyjskie media Boris Johnsona powtórzy "przepraszam" aż 89 razy. "Zaczynam z całą pokorą od stwierdzenia, że 12 kwietnia otrzymałem grzywnę w związku z wydarzeniem na Downing Street 19 czerwca 2020 roku. Natychmiast zapłaciłem mandat i zaoferowałem Brytyjczykom pełne przeprosiny. Powtarzam moje przeprosiny z całego serca przed Izbą" - mówił w brytyjskim parlamencie szef rządu, cytowany przez PAP. "To był mój błąd i przepraszam za niego bezwarunkowo" - dodawał.

Przypomnijmy, Boris Johnson "dokonał" rzeczy w iście historycznej skali - stał się pierwszym premierem w dziejach UK, który w trakcie sprawowania swojego urzędu został ukarany za złamanie prawa!

W Izbie Gmin Boris Johnson wystosował przeprosiny w sprawie "partygate"

Nadal jednak premier Johnson nie zamierza składać rezygnacji, pomimo nacisków ze strony partii opozycyjnych, a także niektórych torysów. Zapewnił, że będzie trwał na stanowisku premiera i skupi się na stojących przed władzami wyzwaniach. Obecnym priorytetem prac brytyjskiego rządu pozostaje pomoc Ukrainie w wojnie z Rosją oraz walka z rosnącymi kosztami życia w kraju. Niemniej, już w czwartek, 21 kwietnia 2022 roku odbędzie głosowanie, które zdecyduje o wszczęciu dochodzenia, które ma na celu ustalenie czy premier świadomie nie wprowadzał w błąd parlamentarzystów odnośnie afery "partygate".

Suchej nitki na Borisie Johnsonie nie zostawiła opozycja. Stojący na czele Partii Pracy Keir Starmer nazwał jego (kolejne!) przeprosiny "żartem". "Szkoda została wyrządzona. Opinia publiczna wyrobiła sobie już opinie na ten temat. Brytyjczycy nie wierzą w ani jedno słowo premiera' - dodawał lider Labour. Z kolei były whop Partii Konserwatywnej, Mark Harper, jest kolejnym torysem, który wzywa premiera do rezygnacji i zapowiada złożenie wotum nieufności. „Bardzo mi przykro, że muszę to mówić, ale nie sądzę już, że jest [Boris Johnson] godzien wielkiego urzędu, który piastuje” - zaznaczał.

Szef rządu chce trwać nadal na swoim stanowisku

Dodajmy, że tuż przed obradami Izby Gmin pojawiły się nowe zarzuty pod adresem szefa rządu. Jak donoszą źródła, na jakie powołują się dziennikarze "The Sunday Times" Boris Johnson miał nie tylko być obecnym na przyjęciu pożegnalnym na cześć Lee Caina, ale wręcz wodzić rej na tej imprezie.

Według źródeł, na które powołuje się "Times" spotkanie towarzyskie, które miał miejsce w dniu 13 listopada 2020, w ramach którego żegnano byłego dyrektora ds. komunikacji na Downing Street 10 miało mieć dość spokojny przebieg... do czasu pojawienia się premiera. To właśnie Boris Johnsona miał "nakręcić" imprezę, polewając i zachęcając innych do zabawy. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Nowe zarzuty dla Borisa Johnsona w sprawie jego udziału w imprezach na Downing Street".