"Pracy w UK jest multum, tylko trzeba po prostu chcieć" - Polak opowiada o swoich doświadczeniach [WIDEO]

O tym, że praca i życie Polaka w Anglii nie zawsze jest łatwe opowiada pan Paweł. Jak los emigranta z Polski w UK wyglądał w jego przypadku? Zapraszamy się do zapoznania z poniższym wideo!

Z pozoru wydaje się, że to historia jakich wiele - do UK przyjeżdża Polak. Za chlebem, z dość słabą jeśli nie żadną znajomością języka angielskiego i zaczyna swoją "karierę" od najniższego szczebla, od pracy na przysłowiowym "zmywaku". Pan Paweł do UK przyjechał pięć lat temu. Zjawił się tu dzięki znajomościom - w październiku 2015 znajomy zaoferował pomoc w znalezieniu pracy oraz pokój, w którym będzie można mieszkać. Bohater i autor filmiku wraz ze swoją partnerką już wcześniej myśleli o wyjeździe do Wielkiej Brytanii, więc wówczas podjęli decyzję o wylocie do Bristolu.

Co stało się dalej? Zapraszamy do oglądania! Pan Paweł w swoim filmiku opowiada o trudnościach w znalezieniu pracy, o problemach z supervisorami i menadżerami, o tym jak rynek pracy w UK zmieniła pandemia, i o tym jak Polacy pracują, a jak pracują Anglicy.

Czy Polacy rzeczywiście pracują ciężej, niż Anglicy?

Czy praca w Anglii jest? Jest! Czy trudno ją dostać? Nie! Pan Paweł zwraca uwagę, że solidnych ludzi do pracy w Kornwalii brakuje. "Jest ogromny problem z tym, żeby znaleźć pracownika. Pracy jest multum, tylko trzeba po prostu chcieć" - zwraca uwagę i dodaje, że chodzi o pracę "za minimalną", ale od tego się po prostu zaczyna. Potem można iść w górę. Dużo osób nie chce jednak tak pracować i po prostu szuka pracy gdzie indziej.

Jak wyglada praca w Anglii z perspektywy Polaka?

