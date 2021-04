Coraz mniej pieniędzy od emigrantów - w 2020 pracujący w UK Polacy przesłali 1,9 mld złotych do Polski

Polacy zarabiający w UK przesyłają coraz mniej pieniędzy do Polski - co jest powodem takiego stanu rzeczy? Czynników jest przynajmniej kilka - przyjrzyjmy się więc bliżej tej sprawie.

Polscy imigranci zarabiający poza swoją ojczyzną w 2020 roku przesłali do Polski pieniądze o wartości sięgającej prawie 15,2 mld zł. Imponująca kwota, która zasiliła polską gospodarkę jest jednak mniejsza, niż suma przesłana w 2019 - konkretnie, mniejsza o 423 mln złotych. Jak czytamy na łamach dzisiejszego wydania "Dziennika Gazety Prawnej" w znacznej mierze za tę zmianę odpowiedzialni są Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii.

Konkrety? W sumie Polacy, którzy zarabiają na Wyspach przysłali 1,9 mld złotych do Polski w roku 2020. W porównaniu do 2019 roku zanotowano spadek o 621 mln. Co jest przyczyną takiego zwrotu? Dlaczego transfer pieniędzy z Wielkiej Brytanii staje się mniejszy? "Pewna grupa opuściła je w związku z Brexitem, co przełożyło się na wielkość przekazywanych środków" - ocenia prof. Paweł Kaczmarczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, cytowany przez "DGP".

Spada ilość pieniędzy, jakie Polacy w UK przesyłają do kraju

Po prostu, w UK pracuje coraz mniej Polaków i siłą rzeczy ilość pieniędzy, które przesyłają do Polski musi być miejsca. Według oficjalnych danych Krajowego Biura Statystycznego (ONS) tylko w pierwszym półroczu zeszłego roku liczba polskich emigrantów spadła o 85 tysięcy. Szacuje się, że na Wyspach mieszka do 815 tys. Polaków. To liczba wynikająca z oficjalnych danych, a nie z realnej ilości naszych rodaków, ale fluktuacje w transferze skutecznie obrazują, że Polaków w UK jest po prostu mniej.

Rzecz jasna istotnym czynnikiem w tej kwestii była również pandemia. "Związany z nią lockdown był w Wielkiej Brytanii ostrzejszy niż w Polsce. Dlatego część osób zamiast wysyłać pieniądze do kraju, postanowiła zabezpieczyć własny byt" - dodaje prof. Kaczmarczyk.

Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy?

Jakie są perspektywy w tej kwestii? Według analiz "DGP" wszystko wskazuje na to, że polska diaspora w UK będzie przesyłać mniej pieniędzy i trzeba spodziewać dalszego spadku transferu pieniędza. Kolejnym powodem takiego stanu rzeczy jest to, że część Polaków postanowiła po prostu zostać na stale na Wyspie.

Na zakończenie dodajmy, że Polacy w Niemczech pracujący do kraju w 2020 wysłali 5,1 mld zł, a Polacy z Irlandii - 313 mln złotych.