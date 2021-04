Manchester: Policja wyłowiła zwłoki zaginionej 26-letniej kobiety z Polski

Ciało zaginionej Polki zostało znaleziono w parku. Nic nie wskazuje na to, aby udział w jej śmierci miały osoby trzecie. Nasza 26-letnia rodaczka w przeszłości cierpiała na depresję. Nad wyjaśnieniem tajemnicy jej śmierci pracuje już lokalne biuro koronera.

Jak czytamy na łamach lokalnego serwisu "Manchester Evening News" po raz ostatni 26-letnią Polkę z Abbey Hey (Manchester) widziano w niedzielę 18 października 2020 roku w późnych godzinach nocnych, około godziny pierwszej. Kobieta po prostu wyszła ze swojego domu. Nie wzięła ze sobą niczego - ani dokumentów, ani pieniędzy. Poszukiwania zaginionej nie trwały jednak długo. Jeszcze tego samego dnia oficerowie Manchester Police odnaleźli jej zwłoki.

Czy mamy do czynienia z samójstwem?

Niestety, zaginiona kobieta była martwa. Przy wydatnej pomocy płetwonurków martwe ciało naszej rodaczki zostało podjęte ze zbiornika wodnego Gorton Lower Reservoir w pobliżu Debdale Park.

Według ustaleń policji, które przekazują brytyjskie media, okoliczności jej śmierci nie są pod żadnym względem podejrzane i nic nie wskazuje na to, aby do zgonu kobiety mial się przyczynić ktoś trzeci.

Sprawa ma zostać wyjaśniona przez lokalne biuro koronera

Co zatem było przyczyną jej śmierci? Czy mamy do czynienia z samobójstwem czy z zatonięciem? Te sprawę wyjaśni lokalne biuro koronera, a konkretnie starszy koroner Nigel Meadow. Do tej pory ustalono, że w przeszłości Polka, która była zatrudniona w jednej z lokalnych fabryk, cierpiała na depresję, co zostało potwierdzone przez jej rodzinę z Polski.