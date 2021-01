Pracownicy w UK mogą odetchnąć z ulgą! Rząd nie osłabi praw pracowniczych gwarantowanych wcześniej przez UE

Fot. Getty

O tym, że rząd nie wyklucza ograniczenia praw pracowniczych w UK, jako pierwszy dwa tygodnie temu poinformował dziennik „Financial Times”. Jednak tak w połowie stycznia, jak i teraz, Minister ds. Biznesu Kwasi Kwarteng zaprzeczył, jakoby prawa pracownicze w UK miały ulec pogorszeniu w stosunku do stanu sprzed Brexitu. Minister uspokoił, że sytuacja ludzi pracujących na Wyspach może – po wyjściu z Unii Europejskiej – ulec jedynie polepszeniu.

Według źródeł „Financial Times”, w Departamencie ds. Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej rozważano ponoć zniesienie limitu zezwalającego pracownikom w UK na pracę przez max. 48 godzin w tygodniu (przy średniej liczonej z 17 tygodni), wprowadzenie zmian w przerwach w pracy, a także zmianę w sposobie naliczania wynagrodzenia za urlop przy godzinach nadliczbowych. I choć Minister ds. Biznesu Kwasi Kwarteng już wtedy zaprzeczał, że istnieją plany na ograniczenie praw pracowniczych zagwarantowanych w regulacjach The Working Time Regulations, przyjętych w 1998 r. zgodnie z dyrektywą Komisji Europejskiej, to trudno posądzać zazwyczaj świetnie poinformowanych dziennikarzy „Financial Times” o kaczkę dziennikarską. Trudno sobie też wyobrazić, by posłowie Partii Pracy przypuścili na ministerstwo tak zmasowany atak bazując jedynie na plotkach.

Prawa pracownicze w UK nie zostaną ograniczone

Wiele wskazuje zatem na to, że Ministerstwo ds. Biznesu zwyczajnie wycofało się z przeglądu praw pracowniczych gwarantowanych dotychczas w UK z uwagi na obecność w UE. Dokonanie przeglądu zlecił jeszcze poprzednik Kwartenga - Alok Sharma, natomiast obecny minister potwierdził właśnie, że przegląd dobiegł końca. - Tak więc przegląd nie ma już miejsca w Departamencie ds. Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej. Bardzo jasno powiedziałem urzędnikom w departamencie, że nie jesteśmy zainteresowani osłabianiem praw pracowników. W wielu przypadkach nie mogłem wyrazić się bardziej jasno na ten temat. Wielokrotnie powtarzałem, że Brexit daje nam możliwość osiągnięcia wyższych standardów i wyższego wzrostu gospodarczego, i na tym teraz skupiają się urzędnicy w departamencie w stu procentach – zaznaczył Kwasi Kwarteng w wywiadzie dla Roberta Pestona, na antenie ITV.