Rząd UK objął OBYWATELI UE programem dobrowolnych powrotów. Za wyjazd do kraju pochodzenia można otrzymać nawet £2000!

Fot. Getty

Z dniem 1 stycznia 2021 r. obywatele UE zostali po cichu włączeni do programu voluntary returns scheme. To oznacza, że Polacy mogą teraz skorzystać z pomocy brytyjskiego rządu w zakresie powrotu do kraju, a także że mogą oni wnioskować o przyznanie zapomogi w celu przesiedlenia w wysokości nawet £2 000.

Trudno nie zauważyć, że włączenie obywateli państw Unii Europejskiej do programu dobrowolnych powrotów voluntary returns scheme stoi w sprzeczności z zapewnieniami rządu brytyjskiego, że chce on pomóc wszystkim imigrantom ze Wspólnoty w uregulowaniu swojego statusu na Wyspach (czyli w uzyskaniu statusu Settled Status lub Pre-Settled Status). A, jak wiadomo (o czym pisaliśmy chociażby w tekście „Tysiące pracowników opieki społecznej z UE może wkrótce stracić prawo do pracy w UK! Dlaczego?”), w Wielkiej Brytanii wciąż wielu imigrantów pochodzących z UE nie przeszło jeszcze stosownych procedur, które pozwoliłyby im zachować prawo do życia i pracy w UK. I to pomimo tego, że ostateczny termin na złożenie wniosków o Settled Status lub Pre-Settled Status upływa 30 czerwca tego roku. - Z naszych obserwacji jasno wynika, że wielu najbardziej bezbronnych obywateli UE nie uregulowało jeszcze swojego statusu. Bariery w składaniu wniosków i opóźnienia w podejmowaniu decyzji przez Home Office stanowią tutaj istotne czynniki. Te mylące komunikaty – z jednej strony dotyczące statusu osiedleńca, a z drugiej dotyczące dobrowolnych powrotów, poważnie podważają [oficjalne] stanowisko rządu, że po Brexicie chronione będą prawa także Europejczyków znajdujących się w trudnej sytuacji – zaznaczył na łamach „The Independent” Benjamin Morgan z Public Interest Law Centre.

Home Office twierdzi, że wychodzi naprzeciw oczekiwaniom niektórych obywateli UE

Home Office broni się przed narracją przyjętą przez część organizacji pomagających imigrantom z Unii Europejskiej w zakresie włączenia ich do programu voluntary returns scheme. Rzecznik ministerstwa poinformował właśnie, że objęcie obywateli UE tymże programem to wyjście naprzeciw oczekiwaniom osób, które może niekoniecznie chcą uzyskać status osoby osiedlonej w UK. - Niektóre osoby mogą zdecydować, że nie chcą uregulować swojego statusu w ramach EUSS i że nie chcą pozostać w Wielkiej Brytanii po upływie ostatecznego terminu [30 czerwca 2021 r. - przyp.red.]. Dlatego też napisaliśmy do osób zainteresowanych, że obywatele Unii Europejskiej, którzy chcą opuścić Wielką Brytanię, mogą teraz kwalifikować się do stosownego wsparcia, do pomocy w powrocie do kraju w ramach programu dobrowolnych powrotów – zaznaczył rzecznik.