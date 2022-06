Pracownicy Ryanaira grożą strajkiem w te wakacje. Które kierunki lotnicze mogą ucierpieć?

Fot. Getty

Pracownicy Ryanaira z pięciu państw Unii Europejskiej zapowiedzieli, że w te wakacje mogą zdecydować się na strajki. Jaki powód podano i które kierunki są najbardziej zagrożone?

Personel pokładowy i piloci Ryanaira już od dłuższego czasu grożą strajkami, ale jak na razie na ostateczny krok zdecydowały się jedynie załogi z Belgii. Teraz jednak pracownicy z pięciu krajów UE zapowiedzieli, że jeśli w najbliższym czasie nie dojdą do porozumienia ze swoim pracodawcą, to w te wakacje ogłoszą strajki.

Czy pracownicy Ryanaira ogłoszą strajk w te wakacje?

Zapowiedzi związane są z rozmowami, jakie wielu od tygodni prowadzone są między Ryanairem a pracownika. Personel i piloci domagają się lepszych warunków pracy, a w tym wyższych zarobków (pracownicy rzekomo chcą 167 proc. podwyżki), ale także zapewnienia najbardziej elementarnych rzeczy, jak choćby dostępu do pitnej wody podczas pracy.

Temat strajku wakacyjnego Ryanaira pojawił się w związku z nieudanymi rozmowami, jakie przewoźnik prowadził w ostatnim czasie z dwoma największymi hiszpańskimi związkami zawodowymi - USO i STCPLA - zrzeszającymi pracowników linii lotniczych. Dotychczasowe negocjacje zakończyły się brakiem porozumienia, w związku z czym pracownicy zaczęli zapowiadać strajk.

Co więcej, do personelu z Hiszpanii mogą dołączyć pracownicy z czterech innych państw UE - Belgii, Francji, Portugalii i Włoch. Jak bowiem donosi portal fly4free, hiszpańskie związki zawodowe miały zawrzeć sojusz ze swoimi odpowiednikami z czterech wymienionych krajów UE. Związkowcy domagają się, aby Ryanair przynajmniej powrócił do rozmów z pracownikami.

Jak wygląda sytuacja z perspektywy samego Ryanaira? Według doniesień agencji Bloomberg, irlandzki przewoźnik podchodzi do sprawy raczej sceptycznie. W korespondencji, do jakiej dotarła agencja, miały padać między innymi sformułowani wskazujące na to, że „negocjacje właściwie stanęły w miejscu”, z powodu „kompletnie nierealistycznych żądań związkowców”. Czy i kiedy do strajku ostatecznie dojdzie, tego jak na razie nie wiadomo, ale wszystko powinno stać się jasne w najbliższych kilku tygodniach.

