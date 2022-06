"Nie pójdziemy na żadne ustępstwa" - szef Ryanair odpowiada na zapowiedzi strajków w Hiszpanii

Michael O’Leary nie obawia się strajku pracowników Ryanaira w Hiszpanii. "Jeśli chcą strajkować, to niech strajkują" - deklaruje odważnie szef tanich linii lotniczych.

"Nie pójdziemy na żadne ustępstwa pod groźbą strajku" - deklarował twardo na konferencji prasowej w Brukseli, dyrektor generalny tanich linii lotniczych z Irlandii. Michael O’Leary bez ogródek wypowiadał się na temat zapowiedzi sześciodniowego strajku w hiszpańskim oddziale przewoźnika, który ma się rozpocząć 24 czerwca 2022 roku. Zdaniem szefa Ryanaira żądania związkowców to "kompletne bzdury". "Jeśli chcą strajkować, to niech strajkują, proszę bardzo" - mówił w lekceważącym tonie. "Nie sądzimy, żeby doszło do jakichś znaczących strajków. Jeśli tak się jednak stanie, to będą one nieistotne i będą miały niewielki wpływ [na funkcjonowanie linii]". Jednocześnie O'Leary zapewniał iż Ryanair zawarł już układy zbiorowe "ze związkami reprezentującymi 90 proc. pilotów i personelu pokładowego", dotyczy to również największego związku zawodowego w Hiszpanii, CCOO.

Szef Ryanaira nie boi się strajków

Dodajmy, że obecnie władze Ryanaira prowadzą rozmowy z przedstawicielami związków zawodowych personelu pokładowego w Belgii. "Robimy postępy i jesteśmy przekonani, że negocjacje zakończą się sukcesem" - nie ma wątpliwości O`Leary. Przypomnijmy, całkiem niedawno, pod koniec kwietnia miał tam miejsce strajk w tym właśnie kraju. Akcja protestacyjna personelu pokładowego miała niewielki wpływ na działalność Ryanaira w Belgii.

"Ponad 60 procent lotów do i z Belgii odbywało się normalnie" - zapewniał szef linii. "Wszyscy pasażerowie zostali powiadomieni z wyprzedzeniem i zmienili rezerwację lub otrzymali zwrot pieniędzy". Według O'Leary`ego, Ryanair w pełni przestrzega prawa belgijskiego. Skargi związków zawodowych dotyczące niewłaściwie wypłacanych wynagrodzeń odrzuca jako nonsens.

Micheal O`Leary zapewnia, że "dogadał się" ze związkami

Przypomnijmy, pracownicy Ryanaira z dwóch hiszpańskich związków zawodowych jednak zdecydowali się na strajk w te wakacje. Kiedy dokładnie będą protestować i jakie trasy mogą być zagrożone? Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule zatytułowanym: "Strajk pracowników Ryanaira odbędzie się na przełomie czerwca i lipca. Które kierunki lotnicze mogą ucierpieć?". Odsyłamy do niego po wszelkie szczegóły.

