Pracownicy pierwszej linii frontu w UK otrzymają odszkodowanie za tzw. długi Covid-19? Parlamentarzyści wzywają rząd do działania

Fot. Getty

Czy pracownicy pierwszej linii frontu w UK – tzw. frontline workers – mogą liczyć na pomoc finansową, jeśli choroba nie pozwoliła im normalnie wrócić do pracy? Parlamentarny zespół ds. koronawirusa, grupujący deputowanych z wszystkich partii, wystąpił właśnie do premiera z apelem o pochylenie się nad tym problemem.

O poświęceniu pracowników tzw. pierwszej linii frontu wiele mówiło się zwłaszcza na wiosnę zeszłego roku. W końcu to właśnie dzięki nim – dzięki lekarzom, pielęgniarkom, innym pracownikom medycznym, pracownikom domów opieki społecznej, kurierom czy pracownikom sklepów i supermarketów – udało nam się wszystkim jako tako przetrwać pierwszą falę epidemii. Dziś o pracy personelu NHS i pracowników kluczowych mówi się już niewiele (nikt też co tydzień nie dziękuje im za pracę brawami), ale to nie znaczy, że nadal nie wypełniają oni swoich obowiązków i nie zarażają się koronawirusem. Wielu za narażanie się i przechorowanie COVID-19 zapłaciło wysoką cenę i nie powróciło do pracy w pełnym wymiarze godzin. Dlaczego? Dlatego, że cierpią na tzw. długi Covid-19 (ang. long Covid-19), który objawia się przede wszystkim uporczywym zmęczeniem, a także problemami z oddychaniem i układem sercowo-naczyniowym.

Będzie odszkodowanie dla pracowników pierwszej linii frontu za long Covid-19?

Parlamentarzyści skupieni w zespole ds. koronawirusa, złożonym z przedstawicieli wszystkich partii, zwiększają presję na rząd, by ten uznał long Covid za chorobę zawodową (tak stało się już m.in. w Niemczech i Francji). Tylko bowiem uznanie long Covid-19 za jednostkę chorobową pozwoliłoby na przyznanie odszkodowania osobom, które cierpią z powodu powikłań po zakażeniu koronawirusem i które w związku z tym nie są w stanie wrócić w pełni do pracy. - Długi Covid to ukryty kryzys zdrowotny, będący następstwem pandemii, który prawdopodobnie będzie miał ogromny wpływ na społeczeństwo przez wiele najbliższych lat. Jeśli chodzi o pracowników pierwszej linii NHS, pracowników domów opieki i pracowników kluczowych, to specjalnie proszono ich o chodzenie do pracy i ratowanie życia, podczas gdy wszystkich innych proszono o pozostawanie w domach. Oni byli znacznie bardziej narażeni na zarażenie się wirusem i często nie byli odpowiednio zabezpieczeni przez środki ochrony indywidualnej (…) Oni są prawdziwymi bohaterami pandemii, a, niestety, wielu z nich cierpi z powodu długiego Covidu, co oznacza, że nie mogą wrócić do pracy na pełen etat – zaznaczyła Layla Moran, przewodnicząca zespołu z ramienia Liberalnych Demokratów.