Urodzinowa wyprzedaż Wizz Air. Tylko dziś wszystkie bilety o 18 proc. taniej

Wizz Air kończy dziś 18 lat. Z tej okazji bilety lotnicze na wszystkie trasy można kupić taniej o 18 proc.

Takie promocji na bilety lotnicze jeszcze nie było. Urodzinowa wyprzedaż Wizz Air obejmuje wszystkie połączenia na wszystkich trasach i we wszystkich dostępnych terminach - nawet tych na sezon jesienno-zimowy.

Według portalu fly4free, aktualnie w rozkładzie lotów Wizz Air dostępne są loty od 19 maja 2022 aż do 31 marca 2023. Oznacza to, że korzystając z urodzinowej promocji Wizz Air, można zaplanować podróż ze znacznym wyprzedzeniem. Jakie są warunki promocji?

Najnowsza promocja Wizz Air została ogłoszona z okazji 18. urodzin węgierskich linii lotniczych. Tylko dziś można zarezerwować loty tańsze o 18 proc. Należy jednak pamiętać, że obniżka dotyczy wyłącznie podstawowej ceny bilety - nie obejmuje jednak opłaty administracyjnej.

