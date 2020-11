Praca w Polsce: ciężka praca na roli BEZ WYNAGRODZENIA, w zamian - możliwość mieszkania na wsi

Na jednym z polskich popularnych serwisów ogłoszeniowych pojawiło się ogłoszenie, które można określić mianem "pańszczyzny" - oferta dotyczy pracy na roli wykonywanej całkowicie za darmo, jedynie za możliwość mieszkania w domu położonym na wsi.

Wraz z pandemią i lockdownem rynek pracy nie tylko w Polsce, ale w Europie i na świecie czekają zmiany. Z pewnością będzie ciężej o zatrudnienie, a sytuacja dla pracowników stanie się trudniejsza, niemniej takie ogłoszenia będą szokować bez względu na panującą obecnie koniunkturę. Otóż jeden z użytkowników OLX szuka kogoś do pomocy przy gospodarstwie. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, iż za wykonaną pracę nie oferuje on... żadnego wynagrodzenia!

W Polsce oferuje się pracę na wsi ZA DARMO

Oto czego oczekuje potencjalny "pracodawca" (pisownia oryginalna):

Uprawianie ogrodu ( 8- 9 arów ogrodu z dwoma namiotami )w sposób ekologiczny czyli:

gnojenie, kopanie ( glebogryzarka) sianie, pielenie,niszczenie szkodników, podlewanie, zbieranie plonów, robienie przetworów, dobieranie warzyw,

owoców i ziół do uprawy, itp. - Dla jasności produkty typu Roundup w małej dawce nie należą do sposobów ekologicznych :)

Dbanie o stajnię, w której są dwie kozy i jeden kuc, czyli:

świeże siano i woda, codzienne zbieranie odchodów kucyka i uzupełnianie wyściółki świeżą słomą, u kóz wymiana ściółki raz na miesiąc

Dojenie dwóch kóz dwa razy dziennie, około 2-3 litry mleka dziennie i robienie serów z tego mleka raz w tygodniu ( 2 godziny)

Karmienie i pojenie drobiu (na dzień dzisiejszy kilkanaście kur i po kilka gęsi i indyków)

Dbanie o kurnik,odchody, ściółka,czystość itp.

Rozmnażanie drobiu

Wysiewanie zielonki i ziół na wybiegu dla drobiu

Przygotowanie latem suszu na zimę dla drobiu (pokrzywy, zioła itp.)

Bieżące prace naprawcze i usprawniające gospodarstwo oraz inne drobne, których nie sposób przewidzieć.

Jednym zdaniem samodzielne prowadzenie gospodarstwa.

Czego można oczekiwać w zamiast wynagrodzenia?

A co w zamian za to oferuje?

Za te czynności nie oferujemy żadnego wynagrodzenia finansowego,

natomiast oferujemy:

mieszkanie, prąd, woda, gaz, opał na zimę,

sfinansowanie zakupów nasion,osprzętu itp do sprawnej uprawy i hodowli

możliwość korzystania z tego co wyhodujesz w ogrodzie i w zagrodzie na zasadzie pół na pół

(mleko, sery, jaja, mięso, warzywa, przetwory itp.)

Ciszę i spokój na wsi, w której kończy się droga :)

Z doświadczenia wiem, że sprawny gospodarz nie da rady przejeść z rodziną przez cały rok

tego co wytworzy choćby w takim ogródku i zagrodzie przez sezon.

Czy uważacie, że taka sytuacja jest normalna?

Tak, podkreślmy to jeszcze raz - za wykonaną pracę "nie oferujemy żadnego wynagrodzenia finansowego". Warto w tym miejscu dodać, że w świetle polskiego prawa kodeks pracy nie przewiduje czegoś takiego jak praca bez żadnego wynagrodzenie. Nietrudno więc zauważyć, że taka współczesna oferta "pańszczyzny" - dom nad głową w zamian za pracę na roli - jest zwyczajnie nielegalna.

Jakie wrażenie robi na was to ogłoszenie? Jesteście zbulwersowani? Internauci komentujący tę sytuację na łamach popularnego portalu Donald.pl nie mają wątpliwości, że mamy do czynienia ze skandalem, który nie powinien mieć miejsca w XXI wieku.

"Najwidoczniej Polska pozostawiona sama sobie w naturalny sposób wraca do feudalizmu", "To jest niewolnictwo", "Rynek pracy ponownie nie jest dla pracownika" - to tylko kilka z komentarzy. A jakie jest wasze zdanie? Czekamy na komentarze na naszym profilu na FB!

Na dowód - oto print screeny z tego ogłoszenia: