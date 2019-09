Praca w Polsce po powrocie z UK. Na co zwracają uwagę powracający emigranci? Czego oczekują pracodawcy w Polsce?

Dla Polaków wracających do swojej ojczyzny z emigracji, z Wielkiej Brytanii lub innych krajów unijnych finanse niekonieczne są najważniejszą kwestią. Często za decyzją o reemigracji stoją kwestie rodzinne lub wręcz autentyczna tęsknota za ojczyzną.

Niestety, w Polsce nadal zarobki nie są tak wysokie, jak w krajach wysoko rozwiniętych położonych na zachodzie Europy. Pomimo tego, nasi rodacy mieszkający na Wyspach, nierzadko po latach pobytu na emigracji, decydują się na powrót do swojej ojczyzny. Polska jest "społeczeństwem ludzi mało zarabiających", jak mówił minister Jarosław Gowin podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy, jednak dla wielu Polaków nie stanowi to żadnej przeszkody. Są oni skłonni nieco obniżyć swoje oczekiwania finansowe, byle tylko wrócić do Polski. Z jednej strony mogą mieć dość pracy na Wyspach i brytyjskiego stylu życia, a z drugiej tęsknią za pozostawioną w kraju rodziną, za swoją ojczyzną, za jej kulturą i wszystkim, co polskie. Wolę osiedlić się w swoim kraju, a nie żyć ciągle na obczyźnie.

Dodatkowym magnesem dla Polaków w UK może być fakt, że sytuacja na rynku pracy w kraju jest bardzo dobra. W Polsce brakuje rąk do pracy i szukający zatrudnienia mogą dosłownie przebierać w ofertach. Jest w czym wybierać, szczególnie jeśli z emigracji przywozi się doświadczenie zdobyte w innym kraju. Nierzadko kompetencje, które imigranci nabyli w UK są dużym atutem w rozmowach o pracę. Co więcej, o pracowników z Polski konkurują również pracodawcy z innych krajów, na przykład z Niemiec.

Pierwsza praca w Polsce, po latach emigracji, może być znaleziona na wiele różnych sposobów. Sporo osób przygotowuje się do tego z dużym wyprzedzeniem - jeszcze przed wyjazdem z UK miesiącami śledząc ogłoszenia i wysyłając CV do polskich pracodawców. Takie osoby często szukają pracy w konkretnym zawodzie, w którym mają już doświadczenie lub wykształcenie i w którym widzą swoją polską przyszłość.

Przykładem może być firma Admiral Tax, która w związku z dynamicznym rozwojem prowadzi rekrutację między innymi księgowych z doświadczeniem w prowadzeniu księgowości spółek limited oraz posiadającej wiedzę z zakresu prawa księgowego w Wielkiej Brytanii.

- Polacy coraz częściej decydują się na powrót z UK do swojego kraju. - komentowała Agnieszka Moryc, dyrektor zarządzająca Admiral Tax. - Ich decyzje są często podyktowane kwestiami rodzinnymi lub osobistymi. Z kolei jeśli chodzi o firmy, to da się zaobserwować trend zupełnie odwrotny. Przedsiębiorcy ze względu na niekorzystne prawo obowiązujące w naszym kraju coraz chętniej przenoszą swoją działalność. Stąd w Polsce potrzebujemy wykwalifikowanych specjalistów ze znajomością realiów brytyjskich. W tej chwili już blisko połowa naszego krakowskiego zespołu to osoby, które mają doświadczenie zdobyte z Wielkiej Brytanii.

Oprócz tego, że firma Admiral Tax szuka osób na stanowisko głównej księgowej to trwa rekrutacja pracowników do działu obsługi klienta, specjalistów od marketingu czy doradców. A więcej ofert pracy w UK (i nie tylko!) znajdziecie na jednym z najpopularniejszych portali ogłoszeniowych STREFA.CO.UK.