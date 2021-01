"Praca marzeń" na bezludnej irlandzkiej wyspie - mimo braku prądu i wi-fi na 2 stanowiska aplikowało 40 tys. osób!

Fot: Twitter Great Blasket Island @gbisland

Marzysz o ucieczcie od zgiełku cywilizacji, prawdziwym spokoju i pięknie surowej przyrody? Być może praca na bezludnej irlandzkiej wyspie, bez prądu i bez wi-fi to coś dla ciebie...

Wyspy Blasket (ang. Blasket Islands, Blaskets) to grupa sześciu niewielkich wysp u zachodnich wybrzeży Irlandii, w pobliżu przylądka Slea Head (hrabstwo Kerry). Co ciekawe, od 1953 roku pozostają one (w zasadzie!) całkowicie bezludne! Według oficjalnych danych do połowy lat pięćdziesiątych XX wieku mieszkała tu mała społeczność rybacka. W szczytowym okresie jej populacja liczyła niewiele ponad 160 osób. Mieszkali oni w prymitywnych domkach położonych na stosunkowo dobrze osłoniętym północno-wschodnim brzegu Blaskets. Z czasem jednak wyspy zaczęły się wyludniać. Jak wynika z kolejnych spisów powszechnych od 1956 roku roku ludzie pojawiali się tu jedynie incydentalnie. Według oficjalnych danych zebranych przez Central Statistics Office w latach 1986-1991 mieszkały tu cztery osoby, a w 2006 - dwie.

Według oficjalnego cenzusu z 2011 roku wyspy Blasket pozostają bezludne.

Praca marzeń na bezludnej wyspie u wybrzeży Irlandii

O Blaskets Islands zaczęło być głośna całkiem niedawno z powodu Billy`ego O’Connora i jego partnerki, Alice Hayes. Oboje postanowili osiedlić się na tym dzikim i surowym kawałku lądu leżącym u zachodnich wybrzeży Irlandii. Wspólnie prowadzą niewielki turystyczny biznes. Mają niewielką kawiarenkę i trzy domki. W sumie mogą zakwaterować do 21 turystów od 1 kwietnia do końca września.

Warunki dla potencjalnych turystów są trudne, żeby nie powiedzieć - spartańskie. Nie tylko nie ma tu wi-fi, ani prądu (turbiny wiatrowe zapewniają elektryczność, ale w bardzo ograniczonym zakresie), a wodę grzeje się w bojlerze. Nie można mówić nie tylko o jakichkolwiek luksusach, ani nawet o komfortowych warunkach. To specyficzne miejsce, dla specyficznych ludzi, którzy szukają prawdziwego spokoju i prawdziwie dzikiej przyrody.

Czy bezludne wyspy jeszcze istnieją?

Pomimo tych niewygód chętnych do pracy wcale nie brakuje. W zeszłym roku o pracę u "hotelarzy" z Blaskets Islands starało się aż 23 tysiące kandydatów z całego świata, między innymi z Meksyku, Argentyny czy Finlandii! Traz, według "Irish Examiner" ta liczba jest znacznie większa i sięga 40 tysięcy! Jak czytamy na łamach "Guardiana" dotychczasowi pracownicy - Eoin Boyle i Annie Birney, para z Dublina - zrezygnowali z pracy ponieważ o pojawiły się oskarżenia o zbyt dużą aktywność w mediach społecznościowych.

Czym zajmują się opiekunowie zatrudnieni na wyspach? Muszą dbać o kawiarnię oraz domki dla turystów. Z jednej strony muszą mieć umiejętności radzenia sobie w tak "dzikim" miejsce, w którym każdy dzień to inne wyzwanie, a z drugiej - mieć dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne, aby dobrze dogadywać się z gośćmi.

Chcecie kandydować? Czasu pozostało już niewiele czasu, bo aplikacje można składać tylko do 22 stycznia 2021 roku pisząc na adres https://www.greatblasketisland.net/job/.

Tam też znajdziecie wszelkie szczegóły na ten temat.

