Polski kościół w Slough został okradziony - złodziej obrabował puszkę na datki

Skazany przez brytyjski sąd przestępsca włamał się do polskiego kościoła w Slough. I to dwukrotnie! Za pierwszym razem udało mu się ukraść datki wiernych. Jaki wyrok zapadł w jego sprawie?

Jak czytamy na łamach lokalnego serwisu "Slough Express" do przestępstwa doszło 30 stycznia 2020 roku. Z polskiego kościoła pw. Miłosierdzia Bożego przy Pitts Road w Slough (Polish Church of Divine Mercy) ukradziono pieniądze ze specjalnej puszki przeznaczonej na datki składane przez wiernych. Po dziesięciu dniach - 9 lutego 2020 roku - włamywacz ponownie chciał okraść wspólnotę religijną Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Slough pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Królowej Polski. Włamał się na teren posesji kościoła, gdy ten pozostawał zamknięty, ale do kradzieży pieniędzy tym razem nie doszło.

Kradzież w polskim kościele w Slough

Z relacji brytyjskich mediów nie dowiadujemy się jednak czy ostatecznie udało się złapać złodzieja na gorącym uczynku, ale ostatecznie przed sądem Reading Magistrates’ Court postawiono w stan oskarżenia Marka Thompsona. 56-latek mieszkający na co dzień przy Park Street w Slough przyznał się do zarzucanych mu czynów związanych z kradzieżą, włamaniem i zamiarem kradzieży.

Jakim wyrokiem został ukarany? Lokalny sąd zdecydował o 18 tygodniach pozbawienia wolności. Oprócz tego nałożono na niego grzywnę sięgającą 450 funtów.

Złodziej ukradł datki wiernych

Warto w tym miejscu dodać, że wyrok za obrabowanie polskiego kościoła to nie pierwsze przestępstwo popełnione przez Thompsona. Otóż, w maju 2020 roku sąd Reading Crown Court uznał go winnym za inne przestępstwa, które popełnił w Slough. Mężczyzna ma na swoim koncie także włamanie do mieszkania przy Elmshott Lane oraz włamanie na teren prywatnej firmy przy Banbury Avenue. Wówczas skazano go 2 lata i 7 miesięcy więzienia.

