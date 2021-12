Poziom zagrożenia koronawirusem w UK podniesiony do 4. Rośnie liczba zakażeń Omikronem

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Wielkiej Brytanii podjęto decyzję o podwyższeniu poziomu zagrożenia Covid-19. Do tej pory UK Covid alert znajdował się do tej pory na 3. poziomu, a teraz zostanie podniesiony do czwartego.

Tak źle pod kątem zakażeń na Wyspie nie było od stycznia 2021. W piątek zarejestrowano 58 194 przypadków i była to największa liczba od początku roku. W niedzielę było ich nieco mniej (48 854), ale w skali tygodnia ilość zakażeń sięgnęła 360 tysięcy. Co więcej, rośnie tempo rozprzestrzeniania się Omikrona. Dość powiedzieć, że nowy wariant odpowiada już za jedną trzecią zakażeń w Londynie, a w brytyjskich szpitalach leżą już pierwsi chorzy zmagający się z Covid-19 wywołanym przez tę mutację. W związku z powagę te sytuacji podjęto decyzję o podniesieniu poziomu zagrożenia dotyczącego Covid-19 w niedzielę realizując zalecenie naczelnych lekarzy brytyjskich i krajowego dyrektora medycznego NHS England.

Liczba zakażeń koronawirusem w UK rośnie gwałtownie i w rekordowym tempie

"Transmisja COVID-19 jest już wysoka lokalnie, głównie nadal napędzana przez deltę, ale pojawienie się omikronu stwarza dodatkowe i szybko rosnące zagrożenie dla społeczeństwa i służby zdrowia. Wstępne dowody wskazują, że omikron rozprzestrzenia się znacznie szybciej niż delta i ochrona zapewniana przez szczepionki przed objawową chorobą wywołaną przez omikron jest niższa. Dane dotyczące ciężkości choroby będą jaśniejsze w nadchodzących tygodniach, ale już teraz zdarzają się hospitalizacje z powodu omikronu i prawdopodobnie będą one szybko wzrastać" - czytamy we wspólnym oświadczeniu wydanym przez naczelnych lekarze Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej.

Dodajmy, trzeci poziom zagrożenia obowiązywał od maja 2021 roku, gdy mieliśmy do czynienia z obniżenie z 4.Poziom 4 jest definiowany przez rząd w następujący sposób: "epidemia Covid-19 jest w powszechnym obiegu; transmisja jest wysoka, a bezpośrednia presja Covid-19 na usługi opieki zdrowotnej jest powszechna i znaczna lub rośnie".

Naczelni lekarze UK ostrzegają przed presją na NHS

I właśnie ta ostatnia kwestia zdaje się być być najbardziej niebezpieczna. Brytyjska Agencja Zdrowia i Bezpieczeństwa (UKHSA) ostrzega, że nawet jeśli nowy wariant powoduje mniej poważne choroby niż Delta, to może doprowadzić do problemów z wydolnością NHS. Szacuje się, że z powodu Omikrona liczba przyjęć do szpitali może sięgnąć do 5 tysięcy osób dziennie.