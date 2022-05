Pożar piekarni w Londynie. Z ogniem walczyło 125 strażaków [zdjęcia]

fot. London Fire Brigade

Ponad 100 strażaków wzięło udział gaszeniu pożaru przemysłowej piekarni w zachodnim Londynie, który wybuchł w środę nad ranem w Park Royal. Przyczyna powstania ognia nie jest jeszcze znana i badana jest przez londyńską straż pożarną.

We wczesnych godzinach porannych w środę doszło do pożaru piekarni przemysłowej. Ogień zniszczył większość parteru fabryki i połowę dachu. Jedenaście butli z gazem zostało usuniętych w obawie przed eksplozją pod wpływem ciepła.

Do pożaru piekarni strażacy zostali wezwani tuż przed godziną 3:30 w środę, a ogień został opanowany dopiero o 6:10 rano.

Paul Morgan, dowódca straży pożarnej, który był na miejscu zdarzenia, powiedział:

- W momencie przyjazdu strażacy stanęli w obliczu w pełni rozwiniętego pożaru. Jedna osoba opuściła budynek, zanim przybyła brygada.

Dodał również, że załogi pracowały „niesamowicie ciężko”, aby ograniczyć pożar do jednopiętrowego budynku w Park Royal i zapobiec dalszym uszkodzeniom. Mieszkańcom okolicy kazano pozamykać okna i drzwi z powodu dymu.

Firefighters are continuing to tackle the fire at a bakery in #ParkRoyal & are working to contain the blaze to a single-storey building. Minerva Road is closed & there could be some disruption to traffic in the area during the morning rush hour https://t.co/JF6s97MEGMpic.twitter.com/9nPQfsyAzI