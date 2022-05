Lidl pierwszym supermarketem w UK, który testuje maszyny do uzupełniania detergentów

Lidl zachęca do mniejszego zużycia plastiku.

Tańsze środki do prania w zamian za korzystanie z butelek wielokrotnego użytku.

Celem programu testowego jest zmniejszenie ilości zużywanego plastiku, poprzez zachęcanie klientów do wielokrotnego korzystania z tych samych butelek i pojemników na detergenty. Program testowy obejmie środki czystości do prania. Jak dokładnie wygląda to w praktyce?

Lidl ogłosił, że nowy program, zachęcający do bardziej ekologicznego stylu życia, zostaje testowo wdrożony w jednym ze sklepów w West Midlands. Klienci, którzy zdecydują się na uzupełnianie opakowań, zamiast kupowanie nowych butelek z detergentami do prania, zrobią zakupy za niższą cenę. W ten sposób Lidl chce zachęcać jak najwięcej osób do redukcji zużycia plastiku.

Lidl promuje ekologię

Ile konkretnie można zaoszczędzić na wielokrotnym używaniu tych samych plastikowych opakowań do detergentów? Za każdym razem, gdy klient skorzysta z maszyny, wypełniając detergentem do prania starą butelkę, zamiast kupować nową, zapłaci o 20 pensów mniej i zredukuje zużycie plastiku o 59 gram (średnio przy jednej butelce).

Aby móc korzystać z maszyny uzupełniające, trzeba będzie jednak zakupić najpierw specjalną butelkę wielokrotnego użytku, która jest wyposażona w wewnętrzny chip, umożliwiający korzystanie z maszyny. W ramach programu testowego będzie można korzystać z czterech rodzajów detergentów do prania marki Formil (czyli marki własnej Lidla).

Według szacunków przygotowanych przez Lidl, podczas programu testowego supermarket może sprzedać o około 2970 nowych plastikowych butelek mniej. Jak na razie maszynę do uzupełniania detergentów zainstalowano na sześć miesięcy w sklepie w Kingswinford w pobliżu Dudley. Jeśli program okaże się sukcesem, supermarket rozszerzy go na inne swoje sklepy.