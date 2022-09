Powstaje serial o polskich emigrantach, którzy zdecydowali się na wyjazd do UK

Artykuł sponsoruje internetowa telewizja Weeb.TV

Trwają prace nad polskim serialem opowiadającym o emigracji do UK. Produkcja zatytułowana (po prostu!) "Emigracja" będzie adaptacją powieści pod tym samym tytułem napisanej przez Malcolma XD.

W roku 2019 nakładem wydawnictwa W.A.B. ukazała się książka "Emigracja", która z miejsca stała się przebojem polskiego rynku. Sprzedała się w nakładzie sięgającym 65 tys. egzemplarzy, a napisał ją Malcolm XD, autor past internetowych, czyli krótkich, dosadnych, humorystycznych i surrealistycznych historyjek, tekstów-memów. Do dziś jego prawdziwe personalia nie są znane, a jeśli go nie kojarzycie, to możecie kojarzyć kultowy wpis na FB "Mój stary jest fanatykiem wędkarstwa...". To właśnie on stał się kanwą krótkometrażowego filmu wyprodukowanego przez Showmax z Piotrem Cyrwusem i Marianem Dziędzielem w rolach głównych. Teraz, inny projekt Malcolma XD zostanie zekranizowany.

"Emigracja" opowiada o Malcolmie, który pochodzi z miejscowości o liczbie ludności w granicach 10–19 tysięcy, znanej jedynie sympatykom agrestu. Jest to bowiem europejska stolica tego owocu, która bynajmniej nie oferuje kwiatowi swojej młodzieży szczególnych perspektyw zawodowych, ani rozrywek (poza Dniami Agrestu, rzecz jasna). Za Malcolmem matura, przed nim – studia, tym razem we właściwej stolicy, a na studia trzeba zarobić. Na miejscu możliwości jego zarobkowania się wyczerpały – jako ulotkarz wręczył każdemu każdą możliwą ulotkę. Razem z wiernym druhem Stomilem postanawia więc wyruszyć na podbój Wysp. I wtedy dopiero się zaczyna…

Z tego krótkiego opisu widać wyraźnie, że "Emigracja" opowiada właśnie o losach polskich imigrantów w UK. W charakterystycznym, pastowym stylu Malcolm opisuje jedno z najważniejszych społecznych zjawisk w historii naszego kraju. Teraz, książka ta zostanie zaadaptowana w formie 10 odcinkowego serialu telewizyjnego pod tym samym tytułem.

Serialowa "Emigracja", podobnie, jak jej pierwowzór, zapowiada się na historię młodego, który zdecydował się na wyjazd do UK po skończeniu liceum. Łukasz Kośmicki ("Klangor", "Ukryta gra") zajmie się reżyserię serialu i będzie współscenarzystą wraz z samym Malcolmem XD. Z kolei główne role odegrają Tomasz Włosok ("Kruk", "Jak pokochałam gangstera") i Michał Balicki ("Planeta Singli. Osiem historii", "Hiacynt"), a ostatnio do obsady dołączyła Paulina Gałązka ("Kamienie na szaniec", "Powidoki"). Zdjęci do produkcji Canal+ będę realizowane zarówno w Polsce, jak i w Londynie, producentem serialu jest Jake Vision DGA Studio, a producentem kreatywnym - Dorota Kośmicka.

"Błyskotliwa analiza polskiej prowincji i społeczności emigrantów w Wielkiej Brytanii"

"W Emigracji urzekło mnie to, że to nie tylko przezabawna i trochę łotrzykowska historia o perypetiach głównego bohatera i jego przyjaciela. Pod fasadą historii śmiejącej się z naszych rodaków za granicą kryje się błyskotliwa analiza polskiej prowincji i społeczności emigrantów w Wielkiej Brytanii, pokazująca, jak wygląda obecny tygiel narodów w Europie" - komentował Łukasz Kośmicki w informacji prasowej.

Premiera "Emigracji" planowana jest na wiosną 2023 roku.

