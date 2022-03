Powrót do PL: Dobre doświadczenia po powrocie z emigracji - czy są możliwe?

Co dobrego spotkało Polaków w ojczyźnie po wyprowadzce z UK?

Jakie pozytywy czekają w ojczyźnie na Polaków, decydujących się na powrót do PL? Emigranci postanowili dla odmiany podzielić się kilkoma dobrymi doświadczeniami.

Przeprowadzka z Wielkiej Brytanii do Polski dla wielu osób wiąże się z szokiem – zarówno finansowym, jak i tym dotyczącym życia codziennego i mentalności rodaków nad Wisłą. Z tego powodu w internecie stosunkowo łatwo jest znaleźć miejsca, gdzie Polacy opisują zawód, jakiego doświadczyli po powrocie do Polski. Czytając liczne posty i komentarze Polaków niezadowolonych z decyzji o powrocie, można zwątpić w to, że w ogóle są takie rzeczy, które po wieloletniej emigracji w UK mogą pozytywnie zaskoczyć w rodzinnym kraju.

Pozytywne doświadczenia emigrantów związane z powrotem do Polski

W związku z tym właśnie o pozytywy powrotu do PL zapytała internautów pewna Polka na jednej z grup powrotowych na Facebooku. W swoim dość nietypowym poście, poprosiła Polaków o podzielenie się dobrymi doświadczeniami, związanymi z powrotem do ojczyzny:

„Potrzebuję POZYTYWNYCH opowieści. Da radę? Napiszcie, co DOBREGO Was spotkało po powrocie do Polski w ostatnim czasie, podzielcie się miłymi doświadczeniami. Wiem, że trudno jest omijać post, który niektórych nie dotyczy, ale proszę, postarajcie się”.

Co ciekawe, okazało się, że polskim emigrantom, którzy zdecydowali się wrócić do kraju, wcale nie jest aż tak trudno wymienić kliku pozytywów związanych z przeprowadzką do Polski po latach spędzonych na Zachodzie. Wśród najczęściej wymienianych oraz najciekawszych (naszym zdaniem), pojawiły się takie dobre doświadczenia, jak:

„Jestem pozytywnie zaskoczona służbą zdrowia (NFZ). (Oczywiście spotykam też personel medyczny, który NIE powinien w tym sektorze pracować......) Holistyczne podejście lekarki POZ kontrastuje z biernością GP w Londynie” – stwierdziła jedna z internautek.

„Mimo czasem gburowatych min ludzi wreście czuję się jak u siebie!” – napisała inna Polka.

„Codzienna kawka z mamą i pyszne pieczywo w piekarni za rogiem” – przyznała kolejna osoba.

Niektórzy wymieniali po jednym pozytywnym doświadczeniu czy aspekcie ponownego życia w Polsce, a inni zauważali więcej pozytywów. Przykładowo, jedna z Facebookowiczek wyliczyła całą listę rzeczy, które ocenia na plus po powrocie z UK:

„Służba zdrowia, pomocni urzędnicy, życzliwi i pomocni obcy ludzie. Wreszcie jestem u siebie. Dodam, że mieszkam na drugim końcu Pl, niż okolice z których pochodzę i nikogo tu nie znałam. Takie szczegóły jak przestronny dom z polem, zamiast kiszkowatych wąskich ogródków, gdzie człowiek krępuje się wyjść w swobodnych ciuchach, bo sąsiedzi widzą wszystko. Zbieranie grzybów bez strachu, że cię pogonią bo wszedzie "Teren Prywatny" keep away. Liczne kąpieliska z plażami itd.”

Inna osoba również wymieniła kilka dobrych doświadczeń po powrocie z emigracji do Polski:

„A ja powiem tak- wrocilismy do Polski i zaczęliśmy wykańczać dom. 1. Pierwsze od czego zaczął mój mąż to ogarnięcie działki. Wziął kosę i zaczął kosić trawę. Po chwili odwraca się, patrzy a tam sąsiad idzie z kosa pomagać. Niby drobny gest, ale bardzo miły 2. Tłusty czwartek: sąsiad z samego rana zostawił nam na schodach torbę paczkow. Po południu sąsiadka wpadła z pudełkiem faworków 3. SŁOŃCE. W lecie bywaly dni kiedy tęskniłam za angielskim deszczem. 6 rano, a ja w krótkich spodenkach i bluzce na ramiączkach szlam do ogrodu po własne pomidory i szczypiorek na śniadanie. Upał od samego rana”.

Negatywy mimo wszystko nie dają o sobie zapomnieć?

Oczywiście, pomimo prośmy autorki posta, nie obeszło się bez odpowiedzi sugerujących, że nie da się wskazać żadnych pozytywów związanych z powrotem do Polski po latach emigracji na Zachodzie. A jakie jest Wasze zdanie w tej sprawie? Czy potraficie wskazać pozytywy, których doświadczyliście sami lub o których opowiedzieli Wam znajomi po powrocie do Polski z emigracji? Piszcie do nas śmiało na Facebooku lub mailowo.