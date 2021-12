Poważny kryzys w Polsce spowoduje masową emigrację - wieszczy znany polski jasnowidz

Fot: Pixabay

Jeden z najbardziej znanych w Polsce jasnowidzów, Krzysztof Jackowski, na rok 2022 roku wieszczy poważny kryzys. W naszym kraju ma dojść do zapaści gospodarki, jeszcze większej deklasacji złotówki oraz... wprowadzenie zastępczego pieniądza!

Znany jasnowidz z Człuchowa ostrzega przed gospodarczym kryzysem, który w przyszłym roku dotknie Polskę. "Będzie się coś działo ze złotówką na tyle, że to będzie odpowiednik odpływu zagranicznego kapitału z naszego kraju. Będzie coraz mniej dostaw drogich rzeczy, trwałych - pojazdów, elektroniki. My będziemy uważali, że to kryzys surowcowy, a to kryzys, w którym producenci się zabezpieczają, by ponieść jak najmniejsze straty. W tej chwili chodzi o produkty wyższej klasy, drogie, technologiczne. Trudność się będzie pogłębiała. Na to wszystko złotówka będzie dostawała łupnia" - to słowa Krzysztofa Jackowskiego, które cytujemy za serwisem WP.pl. Jego zdaniem sytuacja w Polsce będzie tak zła, że wiele osób podejmie decyzję o emigracji. Mówi wręcz, że nasi rodacy będą łapali się jakiejkolwiek roboty, dzięki której będą mogli się utrzymać!

Co więcej, jego zdaniem w krajach sąsiadujących z Polską oraz państwach leżących na wschodzie Europy sytuacja nie będzie tak zła, jak w naszej ojczyźnie. Polska będzie wyglądała kiepsko na tle nie tylko Czech czy Słowacji, ale także Węgier, Litwy, Łotwy czy Estonii. Zdaniem Jackowskiego niewykluczona będzie migracja Polaków do takich krajów jak Bułgaria czy Rumunia, co niegdyś zdawało się nie do pomyślenia! Jasnowidz z Człuchowa ma również apel do wszystkich Polaków, którzy udali się na emigrację i przebywają poza granicami Polski. Namawia ich do pozostania i odradza powrót do kraju.

Co więcej, sam jasnowidz wraz z żoną gromadzą zapasy w obliczu zbliżającego się gospodarczego kataklizmu.

Dość ciekawe są jego "prognozy" dotyczące pieniądza zastępczego. "Jak wyobrażam sobie pieniądz zastępczy? Jeden taki pamiętam, bon dolarowy, zastępstwo za dolara. Można było iść do Peweksu i kupić jakieś rzeczy. Niektóre osoby będą dostawały albo pokwitowania, albo pieniądz zastępczy" - cytujemy z WP.pl.

Zaznaczmy w tym miejscu bardzo wyraźnie - "Polish Express" nie bierze żadnej odpowiedzialności za te wieszczby. Ograniczamy się jedynie do rzetelnego sprawozdania z tego, o czym mówi Jackowski. Od każdego z osobna zależy czy wierzy w słowa jasnowidza, czy też nie.

Dodajmy również, że Jackowski ukończył szkołę zawodową i z zawodu jest tokarzem. Prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną jako „usługi paranormalne”, a oprócz tego prowadzi też kursy jasnowidzenia. Jak podaje Wikipedia w jednym z wywiadów stwierdził, że często zdarza mu się mylić, lecz trafionych wizji ma znacznie więcej niż błędnych. Na swojej stronie internetowej skuteczność swoich umiejętności oszacował na 80%. Przepowiednie Krzysztofa Jackowskiego na 2012 rok, opublikowane w grudniu 2011 w "Super Expressie" sprawdziły się tylko w 20 procentach (jasnowidz przewidział poprawnie dwa wydarzenia na dziesięć).