Potrzebujesz pomocy dentysty w Anglii? Na darmowe leczenie zębów poczekasz nawet TRZY lata!

Fot. Getty

Jak wynika z najnowszego raportu Healthwatch England, fatalna sytuacja panuje w angielskiej stomatologii. Pacjenci, których nie stać na prywatne leczenie, odbijają się od drzwi słysząc, że na najbliższą wizytę mogą liczyć nawet za trzy lata! Tymczasem prywatnie mogą się umówić do dentysty choćby za tydzień, tylko że koszty takiej wizyty przekraczają budżet wielu mieszkańców Anglii.

Według Healthwatch England, sytuacja w publicznej stomatologii w Anglii jest dramatyczna. W najnowszym raporcie czytamy, że niektórzy pacjenci muszą czekać na darmową wizytę u dentysty nawet trzy lata, a niektórzy biorą z powodu nieleczonych zębów tyle środków przeciwbólowych, że stwarza to zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Niestety wielu pacjentów, którzy nie mogą się doprosić o wizytę na koszt państwa słyszy w gabinetach, że prywatnie mogą się umówić na leczenie zębów nawet w ciągu tygodnia. Natomiast nawet osoby, którym udaje się szybciej dostać się do dentysty na wizytę w ramach NHS (są to m.in. kobiety w ciąży, dzieci lub osoby otrzymujące pewne zasiłki), to i tak muszą one często zapłacić za nierefundowane leczenie. Dodatkowe koszty wahają się od £24 za podstawowe leczenie do ponad £280 za bardziej skomplikowany zabieg.

Miażdżący raport Healthwatch England

Jakie zatem są największe bolączki angielskiej stomatologii? Poniżej przedstawiamy wam najważniejsze wnioski z raportu:

Pacjenci są usuwani z listy oczekujących za zbyt późne umawianie wizyt.

Wizyty są wielokrotnie odwoływane - nawet w połowie leczenia.

Dentyści zgłaszają, że na listach osób oczekujących na leczenie są tysiące osób, a niektórzy pacjenci twierdzą, że nie mogą się nawet dostać na listę oczekujących.

Dentyści pracujący wcześniej dla NHS zamykają gabinety i przechodzą tylko na leczenie prywatne;

Pacjenci zmuszeni są czekać do trzech lat na wizytę lub sześć tygodni na leczenie w nagłych wypadkach.

Pacjentom, którzy dzwonią do NHS pod numer 111 w celu uzyskania pomocy dentystycznej w nagłych wypadkach doradza się, by płukali usta „słoną wodą” i dzwonili do gabinetów do skutku.

Pacjentom czekającym na wizytę radzi się, by sami zatykali sobie dziury w zębach wacikiem lub ligniną (tzw. DIY Emergency Home Filling Kit).