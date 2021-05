Potężna eksplozja gazu w Lancashire zniszczyła trzy domy. Zginęło dziecko, a cztery osoby są ranne

fot. Twitter

W niedzielę rano w Heysham (Lancashire) doszło do potężnej eksplozji gazu, która niemal całkowicie zniszczyła trzy domy szeregowe. Na miejsce wezwano aż 10 jednostek straży pożarnej. Z najnowszych informacji wynika, że zginęło dziecko, a cztery osoby są ranne.

Trzy domy szeregowe zostały niemal całkowicie zniszczone w wyniku eksplozji gazu, do jakiej doszło około godziny 02:30 w nocy z soboty na niedzielę w Heysham przy Mallowdale Avenue. Prezprowadzono także ewakuację sąsiednich domów.

An #explosion so loud I thought it came from just upstairs only to be told by a friend they heard it 5 miles in one direction and a different friend heard it 2 miles in the other direction #Morecambe#Lancaster