PILNE: Eksplozja dosłownie "rozerwała" dom zabijając dwie osoby - pod gruzami mogą być uwięzione kolejne ofiary

Fot: Twitter @uknip247

W Ashford, mieście położonym w hrabstwie Kent nad rzeką Great Stour, doszło do potężnej eksplozji. Dom zlokalizowany przy ulicy Mill View w Willesborough został dosłownie rozerwany na strzępy.

W wyniku wybuchu, który miał miejsce dziś rano, kilka minut przed godziną ósmą, śmierć poniosły przynajmniej dwie osoby, co zostało oficjalnie potwierdzono przez lokalną policję. Służbom ratunkowym udało się wydostać "pewną liczbę osób" spod gruzów, uwięzionych na terenie nieruchomości, ale wciąż nie wiadomo czy jeszcze ktoś nie potrzebuje pomocy. Wiele wskazuje na to, że powodem eksplozji mogło być rozszczelnienie instalacji gazowej i mogło dojść do wybuchu gazu. Jak przekazują brytyjskie media był on naprawdę potężny - dom, w którym do niego doszło miał zostać po prostu rozerwany na kawałki, a mieszkańcy okolicznych nieruchomości mogli poczuć silne i wyraźne trzęsienie ziemi. Gruz był dosłownie wszędzie, płomienie, które pochłonęły dom były ogromne.

Liczba poszkodowanych wciąż nie jest znana - przynajmnie dwie osoby nie żyją

Na miejscu wciąż trwa akcja ratunkowa. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie wydanym przez Kent Police lokalni funkcjonariusz wspólnie z strażakami Kent Fire and Rescue Service oraz ratownikami South East Coast Ambulance Service pracują nad opanowanie sytuacji. Pomocą służą im również jednostki wysłane przez SECAmb, w tym oddział Hazardous Area Response

Wciąż nie wiadomo czy ktoś jeszcze nie został poszkodowany w wyniku tych wydarzeń, a służby proszą wszystkich o nie zbliżanie się do obszaru, w którym doszło do wybuchu i o zamknięcie okien wszystkich mieszkańców w okolicy.

Na miejscu nadal trwa akcja ratunkowa prowadzone przez lokalne służby

"Dziś rano poczułam potężny wstrząs, myślałam, że doszło do jakiegoś trzęsienia ziemi" - komentowała w mediach społecznościowych Anitalouisa Stewart, cytowany przez lokalny portal "Kent Online". "Ten dom po prostu został zmieciony z powierzchni ziemi" - dodaje inny świadek tej tragedii, Danny Goldie.