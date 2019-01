Jakie są brytyjskie przepisy dotyczące aborcji, gdzie przerywanie ciąży jest nielegalne i jakie NHS oferuje rozwiązania w tej kwestii? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedzi w poniższym artykule.

Aborcja jest legalna w Anglii, Szkocji i Walii, ale nadal istnieją wytyczne, których trzeba się trzymać chcą przeprowadzić zabieg tego typu. Oto wszystko, co powinniście wiedzieć o brytyjskich przepisach dotyczących przerywania ciąży.

Czy aborcja jest legalna w Wielkiej Brytanii?

W Anglii, Szkocji i Walii aborcja jest zgodna z prawem od roku 1967, a więc od czasu uchwalenia Abortion Act. Przerywanie ciąży jest legalne tylko wtedy, gdy zostanie przeprowadzone przez licencjonowanego lekarza, ale pod jego decyzją musi podpisać się jeszcze dwóch innych medyków.

Lekarze w Wielkiej Brytanii mają prawo odmówić przeprowadzenia zabiegu jeśli mają w związku z tym jakieś moralne obiekcje. W kraju tym działa więc coś, co w Polsce nazywamy "klauzulą sumienia".

W Irlandii Północnej sprawa wygląda nieco inaczej, ale ostatnio (w grudniu) przyjęto tam przepisy, które łagodzą dość surowe przepisy. Dodajmy, że z prawnego punktu widzenia nie ma żadnego problemu, aby mieszkając w Irlandii Północnej przeprowadzić zabieg w innej części UK.

Jakie kryteria należy spełnić, aby móc przerwać ciążę?

Aby kwalifikować się do usunięcia ciąży trzeba spełnić jeden (lub więcej) z poniższych warunków:

ciąża nie przekroczyła 24 tygodni;

kontynuacja ciąży wiązałaby się z zagrożeniem dla życia kobiety;

istnieje duże ryzyko, że w przypadku narodzin dziecka będzie ono cierpieć na poważne zaburzenia psychiczne lub fizyczne;

aborcja jest konieczna, aby zapobiec trwałym uszkodzeniom zdrowia fizycznego lub psychicznego ciężarnej kobiety.

Rzecz jasna decydujący głos w sprawie przeprowadzenia aborcji ma lekarz.

Czy aborcja jest możliwa ze względu na sytuacją finansową przyszłej matki?

Prawo nie precyzuje sytuacji, w której lekarz musiałby wziąć pod uwagę sytuację finansową i społeczną przyszłej matki. Dzieje się tak tylko w przypadku, gdy warunki bytowe mają realny wpływ na zdrowie kobiety.

Czym są dokumenty HSA i dlaczego są potrzebne?

Dokumenty HSA są konieczne, aby przeprowadzić aborcję. Istnieją dwa rodzaje:

HSA1 - świadectwo opinii podpisane przez dwóch lekarzy wymagane przez Abortion Act do wykonania zabiegu.

HSA2 - dokument, którzy musi zostać podpisany przez lekarza w ciągu 24 godzin od aborcji przeprowadzonej w nagłych wypadkach.

Oba te dokumenty są przechowywane w dokumentacji medycznej przez co najmniej trzy lata. Istnieje również formularz HSA4, który wypełnia lekarz przeprowadzający zabieg. Musi go przesłać w ciągu 14 dni do Głównego Oficera Medycznego (Chief Medical Officer).

Jak to wygląda w praktyce?

Przede wszystkim trzeba zgłosić się do lekarza GP - to właśnie on może skierować cię do ginekologa, który przeprowadzi aborcję. Jeśli ze względu na aspekty moralne odmówi, możesz udać się do innego lekarza pierwszego kontaktu.

Drugim sposobem jest zgłoszenie się do specjalistycznej placówki zajmującej się zdrowiem seksualnym i planowanie rodziny (GUM), gdzie powinny zostać ci udzielone wszelkie informacje.

Wreszcie, można udać się do placówki British Pregnancy Advisory Service (BPAS) lub National Unplanned Pregnancy Advisory Service (NUPAS), które również są zobowiązane do pomocy w tym zakresie. Nieważne gdzie się zgłosisz, wszędzie decyzja, konieczna będzie konsultacja decyzji w tej sprawie z lekarzami.