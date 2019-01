Pobierasz świadczenia rodzinne w Polsce? Dowiedz się jak je transferować

Jeżeli mieszkasz i pracujesz w Wielkiej Brytanii i tutaj opłacasz składki na ubezpieczenie, a twój małżonek mieszka w Polsce wraz z dziećmi i nie pracuje, to możesz ubiegać się o wypłatę dodatku wyrównującego wysokość pobieranych świadczeń.

Jeśli oboje rodzice pracują zawodowo, to sytuacja jest trochę inna. Należy pamiętać, że w takim przypadku wypłata świadczenia rodzinnego następuje w państwie, gdzie mieszkają członkowie rodziny, czyli dzieci.

Jak wygląda procedura ustalenia uprawnień do świadczeń?

Państwo, w którym jeden rodzic pracuje wysyła dokumenty elektroczne (SED) do polskiej instytucji - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Ten z kolei sprawdza sytuację drugiego rodzica - czy wykonuje pracę, ile jest członków rodziny i czy posiada prawo do pobierania zasiłku czy świadczenia. Wtedy ROPS odsyła dokumenty do państwa zatrudnienia.

Dopiero po zapoznaniu się z tymi wszystkimi informacjami może zapaść decyzja o przyznaniu świadczeń rodzinnych za granicą na dzieci mieszkające w Polsce. W Wielkiej Brytanii trzeba będzie przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy na terenie kraju oraz odprowadzanie składek ubezpieczeniowych oraz podatków.

Jeżeli świadczenia w Polsce będą niższe niż w Wielkiej Brytanii, to urząd brytyjski jest zobowiązany do wypłacenia dodatku dyferencyjnego, czyli różnicy.

Trzeba pamiętać o tym, że nie jest możliwe otrzymanie świadczenie na dziecko w dwóch krajach jednocześnie. Jeżeli urząd wykryje taką nieprawidłowość, to pobierający będzie musiał zwrócić pieniądze.

Przypominamy jeszcze, że warunkiem otrzymania świadczenia rodzinnego w Wielkiej Brytanii jest złożenie odpowiedniego wniosku w HMRC. Inaczej sprawa nie będzie mogła zostać załatwiona i urząd brytyjskie nie pokryje różnicy w wysokości świadczeń.