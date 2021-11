PORADNIK: Czy w UK można zatrzymać pieniądze znalezione np. na ulicy?

Fot: Pixabay

Zauważyłeś kilka funtów leżących na ulicy, podniosłeś je i teraz zastanawiasz się co dalej... Wyjaśniamy jak wygląda brytyjskie prawo, o co można zostać oskarżonym i co warto zrobić w takiej sytuacji.

Temat pieniędzy znalezionych na ulicy został poruszony w artykule na łamach portalu "The Daily Mirror" w cyklu poradników pod szyldem "Money Talk". Pytanie postawione specjalistom z zakresu prawa obowiązującego w UK jest proste - czy naprawdę można zachować gotówkę, którą znalazło się na przykład na ulicy? Udzielając możliwie najkrótszej odpowiedzi - nie końca! Kluczową w tym przypadku kwestią jest to czy gotówka została porzucona czy też nie. "Mirror" powołując się na opinię firmy prawniczej zwraca uwagę, że w przypadku "porzucenia" pieniędzy, taką gotówkę znalezioną np. na ulicy można zatrzymać w świetle brytyjskiego prawa. Sęk w tym, że realistycznie patrząc nikt po prostu nie porzuca swoich pieniędzy!

Co zrobić z pieniędzmi, które znaleźliśmy na ulicy?

"Jeśli wierzysz, że dany przedmiot, który znalazłeś został porzucony, to zatrzymanie ich nie jest kradzieżą" - cytujemy za "Mirrorem" wypowiedź rzecznika firmy Slater & Gordon. "Oczywiście, jeśli tym przedmiotem jest jakaś suma pieniędzy, to rozsądnym byłoby założenie, że zostały zgubione lub upuszczone w wyniku jakiegoś przypadku lub innego wydarzenia, zatem nie zostały porzucone".

W związku z tym podnosząc pieniądze z ulicy można zostać oskarżonym o kradzież przez znalezienie ("theft by finding"). Aby ten zarzut udowodnić należy uznać podejrzanego winnych bycia nieuczciwym w oczach "rozsądnych i uczciwych" ludzi oraz tego, że sam sprawca wiedział, że postąpił nieuczciwie.

Czy można zostać oskarżonym o kradzież w takim przypadku?

Może brzmi to skomplikowanie, a wiele osób będzie zapewniała, że to tylko teoria, chcielibyśmy przytoczyć historię niejakiego Sylvestra N., który znalazł w worku ze śmieciami 600 funtów w gotówce. Zdarzenie to miało miejsce w maju 2021 roku. Mężczyzna przywłaszczył sobie te pieniądze i jak ustalono później wydał je na jedzenie, alkohol oraz choinkę. Sędzia z North Staffordshire Justice Centr ukarał go grzywną i kazał zwrócić znalezione pieniądze właścicielowi worka. Z kolei w 2017 roku Nicole Bailey po znalezieniu 20 funtów na podłodze w sklepie One Stop Convenience została uznana winną "theft by finding". Zapłaciła grzywnę w wysokości 175 funtów i został uznana za przestępczynię.

Co zatem zrobić jeśli znajdzie się pieniądze? Najlepiej zgłosić to na policję. Jeśli nikt nie zgłosi się po "zgubę", to w świetle prawo znalazca może je zachować. Dzieje się to po pewnym czasie - w Lancashire trzeba czekać 28 dni, podczas gdy w West Midlands jest to sześć tygodni.