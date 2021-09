Poparcie dla Partii Konserwatywnej mocno w dół! Torysom zaszkodziła zapowiedź podwyżki stawki National Insurance?

Fot. Getty

Poparcie dla Partii Konserwatywnej leci na łeb na szyję! Z najnowszego sondażu YouGov wynika, że torysi stracili właśnie 5 pkt proc. i dali się wyprzedzić laburzystom.

Zmianę poparcia dla dwóch głównych partii politycznych w Wielkiej Brytanii można porównać do jazdy na rollercoasterze. Przypomnijmy bowiem, że jeszcze w maju poparcie dla Partii Pracy było niższe od poparcia dla Partii Konserwatywnej aż o 18 proc.! Teraz natomiast, jak pokazał najnowszy sondaż YouGov., laburzyści nie tylko dogonili, ale wręcz wyprzedzili torysów w zakresie aprobaty dla ich działań. Na polityków Partii Konserwatywnej zagłosowałoby dziś 33 proc. wyborców (mniej o 5 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania), a na polityków Partii Pracy – 35 proc. wyborców (więcej o 1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania). Najnowszy sondaż to zatem prawdziwy sukces Partii Pracy kierowanej przez, o dziwo, wciąż mocno krytykowanego Sir Keira Starmera.

Dlaczego wyborcy odwracają się od Partii Konserwatywnej?

Powodem, dla którego znacząco zmalało w ostatnich dniach poparcie dla Partii Konserwatywnej, jest prawdopodobnie zapowiedź reformy systemu opieki społecznej. Zaledwie kilka dni temu rząd Borisa Johnsona przedstawił plan podwyższenia składki na ubezpieczenie społeczne NI o 1,25 proc. i zwiększenie podatku od dywidend. I choć cele rządu są szczytne – zwiększone dainy mają pomóc odbudować się służbie zdrowia i systemowi opieki społecznej, mocno dotkniętym przez Covid-19, to jednak wielu wyborców torysów poczytuje to jako odwrót od tradycyjnej polityki konserwatystów polegającej na utrzymywaniu relatywnie niskich podatków.

- Powinniśmy być ostrożni w zakresie wyciągania zbyt wielu wniosków z jednego sondażu, ale wygląda na to, że rząd stracił reputację jaką się cieszył wśród swoich wyborców jako [strażnika] niskich podatków i nie otrzymał w rzeczywistości dużego uznania za pomoc NHS – zaznaczył Anthony Wells z YouGov. I potwierdza to sondaż przeprowadzony dla dziennika „The Times”, w którym tylko dwóch na dziesięciu respondentów uważa, że Partii Konserwatywnej zależy na utrzymaniu niskich podatków. Przeciwnego zdania jest 60 proc. sympatyków torysów.