Ponad połowa osób w wieku powyżej 50 lat, które straciły pracę podczas pandemii Covid-19, nie szuka ponownego zatrudnienia

Najnowsze dane pokazują, że ponad połowa osób w wieku powyżej 50 lat, które straciły pracę w trakcie pandemii Covid-19, nie chce wrócić na rynek pracy. Spośród tych osób ponad 50 proc. boryka się z problemami zdrowotnymi na tle fizycznym lub psychicznym.

Wyniki badania opublikowanego z końcem września przez the Office for National Statistics nie pozostawiają złudzeń – osoby w wieku około emerytalnym w UK, które straciły lub odeszły z pracy w trakcie pandemii Covid-19, nie chcą podejmować kolejnego zatrudnienia. Statystyki pokazują, że 55 proc. osób w wieku od 50 do 65 lat nie szuka nowej pracy po tym, jak opuściło rynek pracy w marcu 2020 roku, a około jedna piąta osób w tym wieku zaznaczyła, że znajduje się na liście oczekujących na leczenie w ramach NHS (dla tych osób oczekiwanie na zabieg lub leczenie jest główną przyczyną pozostawania poza rynkiem pracy). Z osób w wieku około emerytalnym, które w trakcie pandemii przestały pracować, 51 proc. przyznało, że boryka się z problemami zdrowotnymi natury psychicznej lub fizycznej. Zdrowie psychiczne było zresztą najczęstszym powodem, dla którego osoby w wieku od 50 do 59 lat odeszły z pracy, a 8 proc. stwierdziło, że problemy natury psychicznej stoją za ich decyzją o nieszukaniu innej pracy.

Brytyjczycy wrócą do pracy ze względu na kryzys kosztów życia?

Eksperci podejrzewają, że 50- i 60-latków do powrotu na rynek pracy może jednak zachęcić kryzys związany z kosztami życia. Obecnie szukanie zatrudnienia rozważa 72 proc. 50-latków, podczas gdy w lutym było ich zaledwie 58 proc. Około dwie trzecie z tych osób zaznaczyło, że głównym motywem przyświecającym im w kwestii powrotu do pracy byłoby podreperowanie finansów.

Wojna w Ukrainie może zatem być czynnikiem, który odwróci tzw. „wielką rezygnację”. Wśród osób ankietowanych blisko jedna czwarta stwierdziła, że nie stać ich na poniesienie nieoczekiwanego wydatku w wysokości £850. Z kolei tylko 38 proc. respondentów w wieku od 50 do 54 lat wyraziło pewność, że oczekiwane świadczenia emerytalne zaspokoją ich potrzeby.

