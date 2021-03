Ponad połowa mieszkańców UK otrzymała pierwszą dawkę szczepionki, poinformował brytyjski rząd

Fot. Getty

Rząd UK poinformował, że już ponad połowa dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii otrzymała co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Do kiedy zaszczepieni zostaną pozostali?

Premier Boris Johnson powiedział, że Wielka Brytania dokonała „fantastycznego osiągnięcia”, utrzymują bardzo szybkie tempo szczepienia całej populacji. W entuzjastycznej wypowiedzi o brytyjskim programie szczepień, premier podkreślił „Oby tak dalej!”.

Postępy brytyjskiego programu szczepień

Według rządowego programu szczepień wszyscy mieszkańcy UK, którzy ukończyli 18. rok życia, powinni mieć możliwość zaszczepienia się co najmniej jedną dawką szczepionki na koronawriusa do 31 lipca 2021. Obecnie wciąż prowadzony jest pierwszy etap szczepień, a szczepionki oferowane są osobom w wieku 55+. Kolejność szczepień w pierwsze fazie jest następująca:

Mieszkańcy domów opieki i ich opiekunowie Osoby w wieku 80 lat i starsze oraz pracownicy NHS i opieki społecznej Osoby w wieku 75 lat i starsze Osoby w wieku 70 lat i starsze oraz osoby od 65. roku życia szczególnie narażone klinicznie Osoby w wieku 65 lat i starsze Wszystkie osoby w wieku 16-64 lata szczególnie narażone klinicznie ze względu na inne schorzenia zdrowotne Osoby w wieku 60 lat i starsze Osoby w wieku 55 lat i starsze Osoby w wieku 50 lat i starsze.

W piątek pierwszą dawkę szczepionki Oxford/AstraZeneca przyjął 56-letni premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Po szczepieniu premier czuł się dobrze i zachęcał mieszkańców UK, by zaszczepili się, gdyby tylko będzie ich kolej. Jednak minister zdrowia Matt Hancock poinformował w czwartek, że trzeba ponownie przetestować ponad półtora miliona dawek szczepionek na koronawirusa oraz że pojawiają się opóźnienia w dostawie szczepionek produkowanych w Indiach. Problemy te nie rozstrzygają jeszcze jak wpłynie to na tempo szczepień w UK, jednak pozwalają wątpić, czy rządowy plan zaszczepienia całej dorosłej populacji do końca lipca rzeczywiście będzie możliwy do zrealizowania.

Druga faza szczepień powinna rozpocząć się w połowie kwietnia i trać do końca lipca. W drugiej fazie szczepionki będą oferowane kolejno następującym grupom:

Osoby w wieku 40-49 lat Osoby w wieku 30-39 lat Osoby w wieku 18-29 lat.

Wielka Brytania w światowej czołówce pod względem tempa szczepień

Zaszczepienie ponad połowy dorosłej populacji Wielkiej Brytanii pozwala przypuszczać, że jeszcze przed 15 kwietnia rządowi uda się zaoferować pierwszą dawkę szczepionki wszystkim osobom z pierwszych dziewięciu grup priorytetowych. Obecny postęp w programie szczepień oznacza, że cel zostanie osiągnięty z wyprzedzeniem, czyli przed połową następnego miesiąca.

Bardzo szybkie tempo szczepienia mieszkańców UK sytuuje Wielką Brytanię w światowej czołówce pod względem postępów szczepień. Najszybciej szczepienia postępują w Izraelu, na drugim miejscu znajdują się Zjednoczone Emiraty Arabskie, następnie jest Chile, a czwarte miejsce przypada Wielkiej Brytanii.